संगम तट पर पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर 3 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, माघ मेला की हुई शुरुआत
पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ हुआ। ब्रह्म मुहूर्त से संगम और घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हर-हर गंगे ...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 09:03:14 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 09:03:14 AM (IST)
पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर्व के साथ माघ मेला शुरू। (फोटो- एजेंसी)
HighLights
- ब्रह्म मुहूर्त से संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़
- हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजा मेला क्षेत्र
- स्नान, ध्यान और पूजन में जुटे कल्पवासी
एजेंसी, प्रयागराज। पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर्व के साथ माघ मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम सहित सभी प्रमुख घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचने लगे। हर-हर गंगे के जयघोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा।
स्नान, ध्यान और पूजन-अर्चन कर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिलाधिकारी मनीष वर्मा के अनुसार सुबह छह बजे तक करीब तीन लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। पूरे दिन यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है।