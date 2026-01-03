संगम तट पर पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर 3 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, माघ मेला की हुई शुरुआत

एजेंसी, प्रयागराज। पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर्व के साथ माघ मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम सहित सभी प्रमुख घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचने लगे। हर-हर गंगे के जयघोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा।

स्नान, ध्यान और पूजन-अर्चन कर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिलाधिकारी मनीष वर्मा के अनुसार सुबह छह बजे तक करीब तीन लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। पूरे दिन यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है।