बंदरों को बचाने के चक्कर में खाई में पलटी स्कूल वैन, 7 बच्चे घायल; तीन की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क। पीलीभीत में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। शहर से माधोटांडा रोड पर लार्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल की वैन सड़क पर अचानक आए बंदरों को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में वैन में सवार सात बच्चे घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।
घटना सिद्ध बाबा के पास हुई, जहाँ बंदरों के झुंड को देखकर चालक ने वैन को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वाहन संतुलन खो बैठा और पलट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सभी बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुँचाया।
गंभीर रूप से घायल तीन बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि चार बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी स्कूल उठा रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर बंदरों की बढ़ती संख्या को हादसे की बड़ी वजह बताया और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है।