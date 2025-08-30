बिजली बिल अब जीरो! सरकार की योजना का दिखा असर, लखनऊ बना नंबर वन सोलर मॉडल

लखनऊ, ब्यूरो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से देशभर में बिजली उपलब्धता की समस्या को समाप्त करने के अभियान ने जोर पकड़ा है। इसकी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया अब लखनऊ में देखने को मिल रही है, जहां शहर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में शीर्ष शहरों में शामिल हो गया है। बड़ी बात यह है कि लखनऊ ने इस मामले में गुजरात के कई जिलों को पीछे छोड़ा है।

लखनऊ में पिछले छह महीनों में 32230 आवेदन प्राप्त हुए और 17717 इंस्टॉलेशन हुए हैं। इसकी वजह से लोगों को अच्छी मात्रा में सब्सिडी मिली है, साथ ही उनके बिजली बिलों में भी कमी आई है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अनुसार जागरूकता और सरकारी समर्थन की वजह से उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है।

टॉप-10 शहरों में कौन-कौन?

बात अगर भारत के टॉप टेन शहरों की करें तो रूफ टॉप सोलर (आरटीएस) के मामले में लखनऊ पहले नंबर पर है, जबकि गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नागपुर तीसरे नंबर पर है। इसके बाद गुजरात के ही अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा का नंबर आता है, जो क्रमश: चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर हैं। पीएम सूर्य घर योजना के द्वारा जारी लिस्ट में केरल का एमाकुलम सातवें स्थान पर, राजस्थान का जयपुर आठवें और महाराष्ट्र का जलगांव नौवें नंबर पर है।

कितने लोगों ने किया आवेदन?

लखनऊ में पिछले छह महीने के अंदर 32,230 लोगों ने आरटीएस के लिए आवेदन किया और 17,717 लोगों ने रूफ टॉप सोलर लगवाकर सब्सिडी का लाभ भी ले लिया। इसकी वजह से लोगों के घर का बजट भी संतुलित हुआ है। इसको लेकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में पीएम सूर्य घर योजना देख रहे अधिशासी अभियंता जेपी शर्मा बताते हैं कि पिछले कुछ समय में इसको लेकर लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिली है और इसका उनको फायदा भी हुआ है।