उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेरहवीं के रायते से फैली दहशत, 200 लोगों को लगवाना पड़ा रेबीज का टीका, जानें क्या है पूरा मामला

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां करीब 200 लोगों को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवानी पड़ी। यह मामला बदायूं जिले के पिपरौली गांव का है, जहां एक तेरहवी कार्यक्रम में परोसे गए रायते के कारण लोगों में संक्रमण का डर फैल गया।

जानकारी के अनुसार, जिस भैंस के दूध से रायता बनाया गया था, उसे कुछ दिन पहले कुत्ते ने काट लिया था। बाद में भैंस की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में डर का माहौल बन गया। कब का है मामला ग्रामीणों के मुताबिक, 23 दिसंबर को गांव में ओरन साहू नामक व्यक्ति की तेरहवी का आयोजन किया गया था। इस दौरान भोजन में रायता भी परोसा गया था। बाद में यह जानकारी सामने आई कि जिस भैंस के दूध से रायता तैयार किया गया था, उसे कुत्ते ने पहले ही काट लिया था। भैंस की मौत 26 दिसंबर को हो गई थी। इसके बाद गांव में संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई।