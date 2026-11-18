डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के साथ ही देश और प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी भंग करने की सलाह दी।

राजभर ने सपा के जिला संगठनों को गुंडे-माफियाओं का सिंडिकेट बताते हुए कहा कि इसके सरताज खुद अखिलेश यादव हैं। 'एक जिला एक माफिया' के सिंडिकेट को थोक में ध्वस्त करने की सलाह राजभर ने लिखा कि एक-एक जिला कार्यकारिणी भंग करने से अच्छा है कि अखिलेश यादव एक साथ देश और प्रदेश की दोनों कार्यकारिणियां भंग कर दें और खुद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने कन्नौज, एटा, कासगंज और गोरखपुर के बाद हापुड़ की जिला कार्यकारिणी भंग किए जाने का जिक्र किया।