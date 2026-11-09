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चित्रकूट में सड़क हादसा: श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 की मौत, 12 घायल, मरने वालों में 3 MP के रीवा के

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सोमवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां दीपदान और दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई।

By Digital DeskEdited By: manoj dubey
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 10:28:49 AM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 11:07:45 AM (IST)
चित्रकूट में सड़क हादसा: श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 की मौत, 12 घायल, मरने वालों में 3 MP के रीवा के

HighLights

  1. सोमवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया
  2. दीपदान और दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु
  3. अचानक ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने वाला हिच टूट गया

डिजिटल डेस्क, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सोमवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां दीपदान और दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। झांसी-मीरजापुर नेशनल हाईवे पर रविवार देर रात लगभग ढाई बजे हुए इस भीषण सड़क हादसे में एक मासूम समेत चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए।

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ट्रैक्टर सवार श्रद्धालु दीपदान में शामिल होने के बाद प्रयागराज लौट रहे थे। दिवंगतों में एक प्रयागराज जिले और तीन मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले थे। घायलों में 7 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।


ट्रैक्टर-ट्राली को जोड़ने वाला गुल्ला (हिच) टूटने से हुआ हादसा

हादसा ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोड़ने वाला गुल्ला (हिच) टूटने से अनियंत्रित ट्राली हाईवे से नीचे उतरने के बाद पलटने से हुआ। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रामनगर ले जाया गया, इनमें सात को हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया।

दीपदान मेला में शामिल होने शनिवार को चित्रकूट आए थे

प्रयागराज जिले के खीरी थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव से करीब दो दर्जन श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर दीपदान मेला में शामिल होने शनिवार को चित्रकूट आए थे। इसमें कुछ रिश्तेदार मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थे। सभी लोग दर्शन व दीपदान करने के बाद रविवार की देर रात प्रयागराज के लिए निकले।

हाईवे पर रामनगर कस्बा स्थित पावर हाउस के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोड़ने वाला गुल्ला (हिच) टूट गया। उस दौरान ट्रैक्टर काफी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। गुल्ला टूटने के साथ ट्रैक्टर आगे बढ़ गया। जबकि अनियंत्रित ट्रॉली हाईवे किनारे खाई में जाकर पलट गई।

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हादसे में ये श्रद्धालु हुए हैं घायल

हादसे में ऊंचा गांव सतीश की पत्नी 30 वर्षीय सुनैना, 50 वर्षीय राधेकृष्ण, उमेश की पत्नी 45 वर्षीय रेखा, शेरा की पत्नी 45 वर्षीय पत्नी सुनीता, सीताराम की पत्नी 50 वर्षीय राज कुमारी, 55 वर्षीय लक्ष्मण, 65 वर्षीय तारामुनि, खरकाखास दिलीप की पुत्री 13 वर्षीय दिव्यांशी, कोरहो निवासी विश्वनाथ की पत्नी 35 वर्षीय संजो, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चाकघाट निवासी सतेंद्र की पत्नी 36 वर्षीय संगीता, यहीं के 60 वर्षीय लक्ष्मण व उनकी पत्नी 53 वर्षीय महारानी, बसहट निवासी 50 वर्षीय त्रिवेणी।

रीवा जिले के चाकघाट के राजेश का पुत्र छह वर्षीय शिवांश, धर्मेंद्र का पुत्र आठ वर्षीय पुष्पराज व छह वर्षीय नन्हे, त्रिवेणी की पत्नी 46 वर्षीय राजकुमारी घायल हो गए। हादसे में कई लोग ट्राली के नीचे दब गए थे।

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मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह सभी घायलों को बाहर निकाला

पुलिस मौके पर पहुंची व सभी घायलों को किसी तरह बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शिवांश, त्रिवेणी, छह वर्षीय नन्हे व राधेकृष्ण को परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी रैपुरा राम सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल राज कुमारी, दिव्यांशी, रेखा, संगीता व सुनैना समेत सात लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से उठे सवाल

उधर, इस हादसे के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। शासन से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियां लेकर आने-जाने पर रोक है, लेकिन फिर भी चित्रकूट मेले में ट्रालियों से लोग पहुंच रहे हैं। अक्टूबर 2022 में कानपुर में उन्नाव के बक्सर से चंद्रिका देवी मंदिर से बच्चे का मुंडन कराकर लौटते समय साढ़ के पास ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से 26 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। इसके बाद ही शासन से निर्देश दिए गए थे कि ट्रैक्टर-ट्राली पर सवारी न ढोएं।

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