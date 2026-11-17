डिजिटस डेस्क, लखनऊ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत योगी सरकार ने प्रदेश के 5 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके लिए उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी।

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹3,750 करोड़ इस प्रस्तावित योजना के तहत 5 लाख घरों में से 50 प्रतिशत घरों पर 1 किलोवाट तथा शेष 50 प्रतिशत घरों पर 2 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹3,750 करोड़ है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL), उसकी विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) एवं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) के समन्वय से किया जाएगा।