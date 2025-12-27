पहले बदला धर्म फिर बदला प्रेमी, सविता और अरबाज ने रची सद्दाम की हत्या की खौफनाक साजिश, डॉक्टरों ने खोल दी पोल

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले के कछवां कस्बे से खून और धोखे की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी (जो रिश्ते में पति का चचेरा भाई था) के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और फिर मामले को 'हादसा' बताने के लिए करंट लगने की झूठी कहानी गढ़ दी। हालांकि, पुलिस की सूझबूझ और डॉक्टरों की जांच ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

प्रेम विवाह से शुरू हुआ सफर, धोखे पर हुआ खत्म जौनपुर के लखनीपुर निवासी सद्दाम अली (32 वर्ष) ने करीब 10 साल पहले अपने ही गांव की सविता सरोज से प्रेम विवाह किया था। धर्म अलग होने के कारण परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया, तो सद्दाम अपनों से नाता तोड़कर सविता के साथ मीरजापुर के कछवां स्थित कांशीराम आवास में किराए पर रहने लगा। सद्दाम वाल पेंटिंग का काम कर अपने तीन बच्चों और पत्नी की खुशियों के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा था।

घर में 'दुश्मन' को दी पनाह करीब तीन साल पहले, सद्दाम ने काम में मदद के लिए अपने चचेरे भाई अरबाज अली को जौनपुर से कछवां बुला लिया। सद्दाम को अंदाजा भी नहीं था कि जिस भाई को वह अपने घर में पनाह दे रहा है, वही उसकी गृहस्थी उजाड़ देगा। साथ रहते-रहते अरबाज और सविता के बीच अवैध संबंध बन गए। सद्दाम को जब इसकी भनक लगी, तो उसने अरबाज को घर से निकाल दिया। हालांकि, कुछ समय बाद अरबाज ने माफी मांगकर फिर से घर आना-जाना शुरू कर दिया और सविता के साथ उसका गुपचुप प्रेम प्रसंग जारी रहा। कत्ल की खौफनाक रात और 'करंट' का ड्रामा पुलिस जांच के अनुसार, अरबाज 10 दिन पहले ही सद्दाम के घर आया था और अपने साथ एक अवैध पिस्टल भी लाया था। गुरुवार की रात जब सद्दाम काम से घर लौटा, तो उसने सविता और अरबाज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। घर में भारी विवाद हुआ, जिसके बाद आपा खोकर अरबाज ने सद्दाम पर गोली चला दी।