अखिलेश की अनुमति के बिना शिवपाल और धर्मेंद्र यादव को सपा दफ्तर में नहीं मिलती एंट्री, राजभर का बड़ा हमला

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को लेकर एक तीखी पोस्ट की है। अपनी पोस्ट में उन्होंने शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव के साथ सपा प्रमुख के रिश्ते को लेकर सवाल उठाए हैं।

‘आप हरी झंडी देंगे, तभी एंट्री मिलेगी’ ओमप्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट की शुरुआत सीधे अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए की। उन्होंने लिखा, ‘अखिलेश जी! सुना है आपके समाजवादी पार्टी दफ्तर में चच्चू शिवपाल यादव और भाई धर्मेंद्र यादव को घुसने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। आप हरी झंडी देंगे, तभी एंट्री मिलेगी! ना किया तो बेआबरू होकर वापसी करनी होगी।’