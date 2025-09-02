मेरी खबरें
    Jija Sali Love Story in UP: अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती अपने जीजा के प्यार में इस कदर डूब गई कि घर छोड़कर काशीपुर उसके पास जा पहुंची। घटना ने परिवार और रिश्तों की नींव को हिला दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 04:42:24 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 04:42:24 PM (IST)
    जीजा-साली का अजब प्रेम... दोनों बहनों संग रहने को तैयार युवक, परिवार में मचा हड़कंप
    जीजा के प्यार में बागी हुई साली।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती अपने जीजा के प्यार में इस कदर डूब गई कि घर छोड़कर काशीपुर उसके पास जा पहुंची। घटना ने परिवार और रिश्तों की नींव को हिला दिया है। फिलहाल, मामला पारिवारिक होने के चलते पुलिस को सूचना नहीं दी गई है।

    कब बढ़ी नजदीकियां, कैसे हुआ प्यार?

    जानकारी के अनुसार, अमरोहा की रहने वाली युवती की शादी दो साल पहले काशीपुर निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों काशीपुर में रह रहे थे। इस बीच, युवक का अपनी साली के साथ नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। शादी के एक साल बाद ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा होने लगी, लेकिन परिवार को भनक नहीं लगी।

    खुलासे के बाद परिवार में हड़कंप

    करीब छह दिन पहले साली अचानक घर छोड़कर काशीपुर पहुंच गई और वहीं अपने जीजा के साथ रहने का फैसला सुना दिया। युवती ने साफ शब्दों में कहा कि वह अब अपनी बहन और जीजा के साथ ही रहेगी। इस खुलासे के बाद परिवार में हड़कंप मच गया।

    दोनों के साथ रहने की जिद

    परिजन तुरंत काशीपुर पहुंचे और युवती को समझाकर घर ले आए। हालांकि, घर लौटने के बाद भी उसका मन नहीं बदला। उसने दो टूक कह दिया कि वह जीजा का साथ नहीं छोड़ेगी। कुछ ही दिनों में वह फिर से घर से निकल गई और सीधे काशीपुर जाकर जीजा से आकर मिलने लगी। वहां उसने जीजा और बहन, दोनों के साथ रहने की जिद दोहराई।

