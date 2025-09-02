जीजा-साली का अजब प्रेम... दोनों बहनों संग रहने को तैयार युवक, परिवार में मचा हड़कंप

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती अपने जीजा के प्यार में इस कदर डूब गई कि घर छोड़कर काशीपुर उसके पास जा पहुंची। घटना ने परिवार और रिश्तों की नींव को हिला दिया है। फिलहाल, मामला पारिवारिक होने के चलते पुलिस को सूचना नहीं दी गई है।

कब बढ़ी नजदीकियां, कैसे हुआ प्यार? जानकारी के अनुसार, अमरोहा की रहने वाली युवती की शादी दो साल पहले काशीपुर निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों काशीपुर में रह रहे थे। इस बीच, युवक का अपनी साली के साथ नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। शादी के एक साल बाद ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा होने लगी, लेकिन परिवार को भनक नहीं लगी।