गुरुकुल में तीन आवारा कुत्तों की फांसी लगाकर हत्या, गोरक्षकों ने चौथे की बचाई जान; राजपुर की घटना

डिजिटल डेस्क। राजपुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां गुरुकुल परिसर में तीन आवारा कुत्तों को गले में रस्सी डालकर बेरहमी से मार डाला गया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है।
वहीं, सूचना पर पहुंचे गोरक्षकों ने एक चौथे कुत्ते को मौत के मुंह से बचा लिया। इस अमानवीय कृत्य को लेकर पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, राजपुर स्थित गुरुकुल में रह रहे कुछ ब्रह्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने आवारा कुत्तों की हत्या की।
बुधवार दोपहर लगभग एक बजे स्थानीय निवासी ब्रजकिशोर, अंशु और हरीश शर्मा को जब पता चला कि उनकी गली के कुत्ते कम हो रहे हैं और गुरुकुल में कुत्तों को मारा जा रहा है, तो उन्होंने पशु प्रेमी संगठन के सदस्य महेश और दीनू पंडित को इसकी जानकारी दी।
सूचना मिलते ही दोनों गोरक्षक मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के बच्चे को रस्सी से बांधकर मारा जा रहा है। गोरक्षकों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसकी जान बचाई। गोरक्षक महेश ने बताया कि इससे पहले तीन कुत्तों को गले में फंदा डालकर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार दिया गया था।
इंटरनेट मीडिया पर वायरल कई वीडियो में गुरुकुल परिसर के अंदर एक कुत्ते को रस्सी से खींचते हुए ले जाते और लटकाते हुए देखा जा सकता है।
इस घटना को देखकर पशु प्रेमियों में गुस्सा व्याप्त है। रामानुजनगर निवासी पशु प्रेमी हरीश शर्मा का कहना है कि बीते कुछ दिनों से लगातार गली के कुत्ते गायब हो रहे थे, और अब यह साफ हो गया है कि उन्हें गुरुकुल में मार दिया गया।
गुरुकुल संचालक आचार्य स्वदेश ने बताया कि कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने गाय को काट लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। एक अन्य कुत्ता पागल हो गया था और उसने ब्रह्मचारियों पर हमला किया था, जिसे बाद में मारा गया। हालांकि, उन्हें कुत्तों की हत्या के वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है।
इस बीच, सीओ सदर संदीप सिंह ने कहा कि कुत्तों की हत्या की घटना की जानकारी कराई जा रही है। यदि मामला सत्य पाया गया, तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।