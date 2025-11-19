मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यूपी के इस ज‍िले में 64 हजार उपभोक्ताओं की सब्सिडी खतरे में, चूक होने पर चुकानी होगी सिलेंडर की पूरी कीमत

    Ujjwala Yojana: उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में उपभोक्ता रसोई गैस पर सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि जिन उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके लिए सब्सिडी पर संकट मंडरा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 05:59:39 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 05:59:39 PM (IST)
    यूपी के इस ज‍िले में 64 हजार उपभोक्ताओं की सब्सिडी खतरे में, चूक होने पर चुकानी होगी सिलेंडर की पूरी कीमत
    चूक होने पर चुकानी होगी सिलेंडर की पूरी कीमत

    HighLights

    1. अमेठी में 64 हजार उपभोक्ता ई-केवाईसी के बिना
    2. समय पर ई-केवाईसी नहीं की तो सिलेंडर पड़ेगा महंगा
    3. विभाग ने तेज किया जागरूकता अभियान

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में उपभोक्ता रसोई गैस पर सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि जिन उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके लिए सब्सिडी पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं ने अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराया, तो उनकी गैस सब्सिडी रोक दी जाएगी और उन्हें सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है।

    अमेठी जिले में इस समय कुल 2,00,862 उपभोक्ता उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनमें से 64,270 उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी पूर्ण नहीं की है। ई-केवाईसी न होने की स्थिति में दिसंबर से इनके खातों में सब्सिडी भेजना बंद कर दिया जाएगा। घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग करने वाले अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए भी ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।


    डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है सब्सिडी

    बता दें कि उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों को ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। जिला आपूर्ति विभाग ने गैस एजेंसी संचालकों को शहर और ग्रामीण इलाकों में शिविर आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि उपभोक्ता समय पर अपनी ई-केवाईसी करा सकें और सब्सिडी का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकें। लापरवाही की स्थिति में उन्हें भविष्य में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

    गैस एजेंसी संचालकों को कैंप लगाकर ई-केवाईसी सुनिश्चित करने का निर्देश

    जिला पूर्ति अधिकारी शशिकांत ने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ अन्य गैस उपभोक्ताओं को भी दिसंबर से पहले केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लेनी चाहिए। ई-केवाईसी न कराने वालों को सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश है कि वे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी सुनिश्चित करें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.