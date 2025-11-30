मेरी खबरें
    Taj Mahotsav 2026: पहली बार खुले मैदान में होगा ताजमहोत्सव, इतने रुपये रखा टिकट का दाम, स्टाल दरें 10% बढ़ीं

    Taj Mahotsav 2026 Date: ताजमहोत्सव 2026 के 34वें संस्करण का आयोजन इस बार शिल्पग्राम की जगह आई लव आगरा सेल्फी प्वाइंट के पास खुले मैदान में होगा। 18 से 27 फरवरी तक चलने वाला यह महोत्सव शिल्प, कला, संस्कृति और व्यंजनों का बड़ा उत्सव माना जाता है। शिल्पग्राम में यूनिटी मॉल और जीर्णोद्धार कार्यों के चलते स्थल बदला गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 05:18:48 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 05:18:48 PM (IST)
    Taj Mahotsav 2026: 18 से 27 फरवरी तक चलेगा 34वां ताजमहोत्सव।

    1. स्थल पहली बार खुले मैदान में बदला
    2. स्टालों की फीस 10 प्रतिशत बढ़ाई गई
    3. थीम के लिए जनता से सुझाव मांगे जाएंगे

    डिजिटल डेस्क: ताजमहोत्सव 2026 का 34वां संस्करण इस बार शिल्पग्राम में नहीं, बल्कि आई लव आगरा सेल्फी प्वाइंट के समीप स्थित खुले मैदान में आयोजित (Taj Mahotsav 2026) किया जाएगा। 18 से 27 फरवरी तक होने वाले इस महोत्सव के लिए स्थल परिवर्तन शिल्पग्राम में चल रहे यूनिटी मॉल और जीर्णोद्धार कार्यों के कारण किया गया है। प्रवेश टिकट की दर पिछले वर्ष की भांति 50 रुपये ही रहेगी, जबकि स्टालों की फीस में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

    ताज महोत्सव में अस्थाई स्टालों की दरें बढ़ाई

    ताज महोत्सव समिति की शनिवार को हुई बैठक में तय किया गया कि महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम सदर बाजार, आई लव आगरा सेल्फी प्वाइंट, ग्यारह सीढ़ी, फतेहपुर सीकरी और बटेश्वर जैसे स्थानों पर भी आयोजित किए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष और मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि पहली बार ताजमहोत्सव खुले मैदान में किया जा रहा है, जिसके लिए कलाकृति मैदान में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।


    शिल्प, कला, संस्कृति और विविध व्यंजनों को प्रदर्शित करने वाले इस महोत्सव में अस्थाई स्टालों की दरें बढ़ाई गई हैं ताकि आयोजन की आय में वृद्धि हो सके। बैठक में डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी, एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली और क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह मौजूद रहे।

    1992 से प्रतिवर्ष हो रहा आयोजन

    1992 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ताजमहोत्सव की थीम हर बार नई होती है। वर्ष 2026 की थीम के लिए इस बार लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। साथ ही महोत्सव की आय बढ़ाने के लिए प्रायोजकों की तलाश शुरू की जाएगी और शीघ्र ही कलाकारों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। नगरायुक्त और एडीए उपाध्यक्ष को महोत्सव स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करने की योजना बनाई जा रही है।

