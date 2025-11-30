Taj Mahotsav 2026: पहली बार खुले मैदान में होगा ताजमहोत्सव, इतने रुपये रखा टिकट का दाम, स्टाल दरें 10% बढ़ीं

डिजिटल डेस्क: ताजमहोत्सव 2026 का 34वां संस्करण इस बार शिल्पग्राम में नहीं, बल्कि आई लव आगरा सेल्फी प्वाइंट के समीप स्थित खुले मैदान में आयोजित (Taj Mahotsav 2026) किया जाएगा। 18 से 27 फरवरी तक होने वाले इस महोत्सव के लिए स्थल परिवर्तन शिल्पग्राम में चल रहे यूनिटी मॉल और जीर्णोद्धार कार्यों के कारण किया गया है। प्रवेश टिकट की दर पिछले वर्ष की भांति 50 रुपये ही रहेगी, जबकि स्टालों की फीस में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

ताज महोत्सव में अस्थाई स्टालों की दरें बढ़ाई ताज महोत्सव समिति की शनिवार को हुई बैठक में तय किया गया कि महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम सदर बाजार, आई लव आगरा सेल्फी प्वाइंट, ग्यारह सीढ़ी, फतेहपुर सीकरी और बटेश्वर जैसे स्थानों पर भी आयोजित किए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष और मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि पहली बार ताजमहोत्सव खुले मैदान में किया जा रहा है, जिसके लिए कलाकृति मैदान में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।