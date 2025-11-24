राम मंदिर के ध्वजारोहण से पहले लखनऊ की नामचीन इमारतों को 24 घंटे में उड़ाने की धमकी

डिजिटल डेस्क। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का 25 नवंबर को ध्वाजारोहण होना है। कई तैयारियां चल रही है। सरकार और प्रशासन इसके लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन ध्वाजारोहण से 15 घंटा पहले लखनऊ में मिले एक पत्र ने खलबली मचा दी है। लखनऊ के लुलु माल के वाशरूम में चार लाइन का पत्र मिला, जिसमें शहर की नामचीन इमारतों को 24 घंटे में उड़ाने की बात लिखी है।
इसकी जानकारी मिलते ही लखनऊ पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी प्रमुख स्थलों की इमारतों की चेकिंग भी की जा रही है। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। शहर में दो दिनों तक भव्य प्रस्तुतियों का शानदार संगम देखने को मिलेगा। प्रदेश के 367 कलाकार विभिन्न मार्गों पर गायन, वादन और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे।
सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए नया सरयू पुल, साकेत पेट्रोल पंप बैरियर, हनुमानगुफा चौराहा, लता मंगेशकर चौक, बड़ी छावनी, रामघाट, हनुमानगढ़ी, विद्याकुंड, रायगंज, टेढ़ी बाजार समेत लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है।
शहर के भीतर रामपथ, दंतधावन कुंड, तुलसी स्मारक, राजघाट, लक्ष्मण किला, नयाघाट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, इकबाल अंसारी आवास मोड़, श्रीराम अस्पताल आदि मार्गों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू है।