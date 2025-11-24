राम मंदिर के ध्वजारोहण से पहले लखनऊ की नामचीन इमारतों को 24 घंटे में उड़ाने की धमकी

डिजिटल डेस्क। अयोध्या में ‍भव्य राम मंदिर का 25 नवंबर को ध्वाजारोहण होना है। कई तैयारियां चल रही है। सरकार और प्रशासन इसके लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन ध्वाजारोहण से 15 घंटा पहले लखनऊ में मिले एक पत्र ने खलबली मचा दी है। लखनऊ के लुलु माल के वाशरूम में चार लाइन का पत्र मिला, जिसमें शहर की नामचीन इमारतों को 24 घंटे में उड़ाने की बात लिखी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे ध्वजारोहण इसकी जानकारी मिलते ही लखनऊ पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी प्रमुख स्थलों की इमारतों की चेकिंग भी की जा रही है। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। शहर में दो दिनों तक भव्य प्रस्तुतियों का शानदार संगम देखने को मिलेगा। प्रदेश के 367 कलाकार विभिन्न मार्गों पर गायन, वादन और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे।