डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और जनसुविधा केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में उचित दर की दुकानों को आधुनिक और सुव्यवस्थित स्वरूप देने के उद्देश्य से शुरू की गई अन्नपूर्णा भवन योजना ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।

खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक के लिए तैयार आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक 8,922 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 2,377 भवन निर्माणाधीन हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना, लाभार्थियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में खाद्यान्न उपलब्ध कराना और उचित दर विक्रेताओं के लिए भी बेहतर बुनियादी सुविधाएं विकसित करना है।

अन्नपूर्णा भवनों के लिए बजट में लगातार वृद्धि अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से शुरू किया गया था। निर्धारित डिजाइन के अनुसार प्रत्येक भवन का कुल क्षेत्रफल 484 वर्गफुट रखा गया है। इसमें दो बड़े कक्ष और सामने बरामदे की व्यवस्था है। प्रति भवन निर्माण की निर्धारित लागत 8.462 लाख रुपये है। योजना को विस्तार देने के लिए योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार विभागीय बजट से 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इसके तहत 71 जनपदों से प्राप्त कार्ययोजनाओं के आधार पर 2,559 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई। सरकार ने इस पहल को और गति देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय बजट को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया है। यह बजटीय विस्तार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।