UP Accident: मासूमों की चीखों से दहला शाहजहांपुर... रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन ने पूरे परिवार को रौंदा, पांच की दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क: UP के शाहजहांपुर जिले से बेहद दर्दनाक खबर आई है। यहां नियमों की अनदेखी और शॉर्टकट अपनाने की भारी कीमत एक पूरे परिवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बुधवार शाम रोजा जंक्शन के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय गरीब रथ एक्सप्रेस की चपेट (UP Train Accidnet) में आने से पांच लोगों की मौत हो गई। सभी एक ही बाइक पर सवार थे।

UP के लखीमपुर खीरी के बनका गांव निवासी हरिओम बुधवार दोपहर अपनी मां मायादेवी के साथ रोजा कस्बे की मठिया कॉलोनी आए थे, जहां उनके पिता लालाराम रहते हैं। उसी दौरान निगोही निवासी उनके साढ़ू सेठपाल अपनी पत्नी पूजा और दो छोटे बच्चों पांच वर्षीय सूर्यांश और डेढ़ वर्षीय निधि के साथ वहां पहुंचे।

परिवार में कुछ समय बातचीत के बाद हरिओम सभी को बाइक से बुध बाजार ले गए। खरीदारी के बाद शाम को पांचों लोग मठिया कॉलोनी लौट रहे थे। सामान्य मार्ग से उन्हें ओवरब्रिज होकर जाना था, लेकिन समय बचाने के लिए हरिओम ने रेलवे ट्रैक के रास्ते जाने का निर्णय लिया। शाम करीब 6:15 बजे रोजा जंक्शन के पास वरिष्ठ खंड अभियंता रेल पथ कार्यालय के सामने वह बाइक को पटरी पर ले गए। इसी दौरान अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस वहां से पूरी रफ्तार में गुजरी। ट्रेन रोजा जंक्शन पर नहीं रुकती, जिससे टक्कर का मौका नहीं मिल सका और हादसा हो गया।