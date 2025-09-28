मेरी खबरें
    UP के इस जिले को दिवाली से पहले मिली खुशखबरी, दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस यात्री कर सकेंगे सफल

    रेलवे बोर्ड दीपावली से पूर्व दरभंगा-मदार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करेगा। यह 22 कोच की नॉन-एसी, साप्ताहिक ट्रेन होगी, जिसमें स्लीपर और सामान्य कोच होंगे। ट्रेन का ठहराव ईदगाह समेत कई स्टेशनों पर रहेगा। अधिकतम गति 110 से 130 किमी प्रति घंटा होगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 01:38:40 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 01:38:40 PM (IST)
    आगरा को मिली अमृत भारत एक्सप्रेस। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दरभंगा से मदार के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी।
    2. दीपावली से पूर्व रेलवे नई नॉन-एसी साप्ताहिक ट्रेन शुरू करेगा।
    3. ट्रेन में 22 कोच, स्लीपर और सामान्य वर्ग की सुविधा।

    एजेंसी, आगरा। रेलवे बोर्ड ने दीपावली से पूर्व यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब आगरा रेल मंडल को दूसरी श्रेणी की नई ट्रेन मिल रही है। यह ट्रेन दरभंगा से मदार (अजमेर) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाएगी। खास बात यह है कि इसका ठहराव आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगा। रेलवे ने आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द ही इसके किराये व संचालन तिथि की घोषणा की जाएगी।

    साप्ताहिक ट्रेन और रूट विवरण

    यह ट्रेन साप्ताहिक होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन हर शुक्रवार को मदार स्टेशन से रात 9:15 बजे चलेगी और शनिवार रात 12:45 बजे दरभंगा पहुंचेगी। वहीं, रविवार को दरभंगा से दोपहर 1:20 बजे रवाना होकर मदार लौटेगी। ट्रेन का ठहराव मदार, बांदीकुई, ईदगाह, टूंडला, कानपुर, मानक नगर, पनिया हवा और दरभंगा जैसे स्टेशनों पर रहेगा।

    नॉन-एसी ट्रेन, गति और डिजाइन

    अमृत भारत एक्सप्रेस पूरी तरह नॉन एसी ट्रेन होगी, जिसमें 22 कोच रहेंगे। इसमें स्लीपर और सामान्य कोच शामिल होंगे ताकि यात्रियों को किफायती यात्रा का विकल्प मिल सके। ट्रेन को लंबी दूरी के यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। खासतौर पर उन यात्राओं के लिए जो 800 किमी से अधिक दूरी या 10 घंटे से ज्यादा समय लेती हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 110 से 130 किमी प्रति घंटा होगी।

