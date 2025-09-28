UP के इस जिले को दिवाली से पहले मिली खुशखबरी, दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस यात्री कर सकेंगे सफल

एजेंसी, आगरा। रेलवे बोर्ड ने दीपावली से पूर्व यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब आगरा रेल मंडल को दूसरी श्रेणी की नई ट्रेन मिल रही है। यह ट्रेन दरभंगा से मदार (अजमेर) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाएगी। खास बात यह है कि इसका ठहराव आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगा। रेलवे ने आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द ही इसके किराये व संचालन तिथि की घोषणा की जाएगी।

साप्ताहिक ट्रेन और रूट विवरण यह ट्रेन साप्ताहिक होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन हर शुक्रवार को मदार स्टेशन से रात 9:15 बजे चलेगी और शनिवार रात 12:45 बजे दरभंगा पहुंचेगी। वहीं, रविवार को दरभंगा से दोपहर 1:20 बजे रवाना होकर मदार लौटेगी। ट्रेन का ठहराव मदार, बांदीकुई, ईदगाह, टूंडला, कानपुर, मानक नगर, पनिया हवा और दरभंगा जैसे स्टेशनों पर रहेगा।