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यूपी के युवाओं को बड़ा तोहफा, सीएम योगी शुरू करेंगे 1725 करोड़ की सरदार पटेल कौशल रोजगार योजना

सीएम योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को लोक भवन में 1725 करोड़ की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार योजना शुरू करेंगे।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 04:14:02 PM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 04:30:55 PM (IST)
यूपी के युवाओं को बड़ा तोहफा, सीएम योगी शुरू करेंगे 1725 करोड़ की सरदार पटेल कौशल रोजगार योजना
राष्ट्रीय एकता दिवस पर यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात (फाइल फोटो)

HighLights

  1. पांच जिलों में कौशल विकास केंद्रों का शिलान्यास
  2. युवाओं को मिलेंगे प्लेसमेंट लेटर और जॉब ऑफर
  3. टूलकिट और वित्तीय सहायता चेक का होगा वितरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, लखनऊ। सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शनिवार 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन सभागार में 1,725 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

पोर्टल लोकार्पण और 5 जिलों में केंद्रों का शिलान्यास

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योजना से जुड़े विशेष पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पहले चरण में प्रदेश के 5 प्रमुख जनपदों लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और गौतम बुद्ध नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। युवाओं के सशक्तीकरण और रोजगार के नए द्वार खोलने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी होगा।


प्लेसमेंट लेटर और टूलकिट वितरण

समारोह में एमएसएमई विभाग तथा यूपीएसआईसी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित युवाओं को जॉब ऑफर लेटर और प्लेसमेंट लेटर सौंपे जाएंगे। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग के लाभार्थियों को टूलकिट और वित्तीय सहायता के चेक भी वितरित किए जाएंगे।

कई दिग्गज रहेंगे मौजूद

इस अवसर पर दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मंत्री अनिल राजभर, मंत्री आशीष पटेल, मंत्री भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री हंस राज विश्वकर्मा, विधायक जय देवी, डॉ. नीरज बोरा, डॉ. राजेश्वर सिंह, विधायक ओपी श्रीवास्तव, योगेश शुक्ला, अमरेश कुमार सहित तमाम नेतागण मौजूद रहेंगे।

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