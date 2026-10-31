यूपी के युवाओं को बड़ा तोहफा, सीएम योगी शुरू करेंगे 1725 करोड़ की सरदार पटेल कौशल रोजगार योजना

नईदुनिया प्रतिनिधि, लखनऊ। सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शनिवार 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन सभागार में 1,725 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

पोर्टल लोकार्पण और 5 जिलों में केंद्रों का शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योजना से जुड़े विशेष पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पहले चरण में प्रदेश के 5 प्रमुख जनपदों लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और गौतम बुद्ध नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। युवाओं के सशक्तीकरण और रोजगार के नए द्वार खोलने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी होगा।