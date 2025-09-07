UP में प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन कर बच्चेदानी में छोड़ा कपड़ा, खतरे में पड़ी महिला की जान

एजेंसी, बरेली: बरेली जिले के भोजीपुरा स्थित एवन अस्पताल में चिकित्सकों की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रसव ऑपरेशन के दौरान महिला की बच्चेदानी में कपड़ा छोड़कर टांके लगा दिए गए, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। ऑपरेशन के दौरान ही नवजात शिशु की मौत हो गई थी। शनिवार को मामला जिलाधिकारी अविनाश सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल अस्पताल को सील करने का आदेश दिया। साथ ही अस्पताल संचालक शहबाज और अज्ञात चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पेट दर्द और टांकों से पस निकलने पर कराया अल्ट्रासाउंड पीड़िता नूरजहां के पति ताहिर खान ने बताया कि 3 जून को गर्भवती पत्नी को एवन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने ऑपरेशन से प्रसव कराया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। नूरजहां को पांच दिन बाद छुट्टी दी गई। घर लौटने के बाद लगातार पेट दर्द और टांकों से पस निकलने की शिकायत रही। हालत बिगड़ने पर उन्होंने गणेश डायग्नोस्टिक सेंटर पर अल्ट्रासाउंड और शुभ डायग्नोस्टिक्स में सीटी स्कैन कराया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्चेदानी में ब्लड सफाई का कपड़ा छूट गया है।