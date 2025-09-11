98 हजार की पड़ी कार से लिफ्ट, सोचा था घर जल्दी पहुंचेगा, धमकी देकर रास्ते में लूटा

एजेंसी, लखनऊ। रात में घर लौट रहे युवक को चारबाग से कार सवाल बदमाश ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर छोड़ने के बहाने लिफ्ट दी। उसके बाद उसके मेडिकल कॉलेज के पास जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल ले लिया, जिससे 98 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए। आरोपी युवक के खिलाफ वजीरगंज पुलिस ने मामला दर्ज किया है।