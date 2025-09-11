मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    98 हजार की पड़ी कार से लिफ्ट, सोचा था घर जल्दी पहुंचेगा, धमकी देकर रास्ते में लूटा

    लखनऊ में बदमाश ने युवक को लिफ्ट देकर मेडिकल कॉलेज के पास धमकी देकर मोबाइल छीन लिया और 98 हजार रुपये अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए। वजीरगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 11:14:04 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 11:36:38 AM (IST)
    98 हजार की पड़ी कार से लिफ्ट, सोचा था घर जल्दी पहुंचेगा, धमकी देकर रास्ते में लूटा
    लिफ्ट देने के बहाने युवक को लूटा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. लखनऊ में युवक से लिफ्ट के बहाने लूटकांड।
    2. मेडिकल कॉलेज के पास मोबाइल छीनकर धमकी दी।
    3. आरोपी ने 98 हजार रुपये खाते में ट्रांसफर किए।

    एजेंसी, लखनऊ। रात में घर लौट रहे युवक को चारबाग से कार सवाल बदमाश ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर छोड़ने के बहाने लिफ्ट दी। उसके बाद उसके मेडिकल कॉलेज के पास जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल ले लिया, जिससे 98 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए। आरोपी युवक के खिलाफ वजीरगंज पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

    ये है पूरा मामला

    • पीड़ित रोहित कुमार बाराबंकी के फतेहपुर स्थित कसियापुर का रहने वाला है। वह 28 अगस्त की सुबह अस्पताल में भर्ती अपनी दादी से मिलने लखनऊ गया था। रात को काफी देर होने की वजह से उसको चारबाग स्टेशन पर कोई वाहन नहीं मिला।

  • इस दौरान उसके पास एक कार आकर रुकी। उसको पॉलिटेक्निक तक लिफ्ट देने की बात कहकर बैठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने रास्ता बदल लिया। रोहित ने पूछा कि यह कौन सा रास्ता है। आरोपी ने झूठ बोलकर मेडिकल कॉलेज के पास कार रोक दी।

  • आरोपी रोहित को जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल छीन लिया। उसके बाद कार से उतारकर फरार हो गया। उसने जैसे-तैसे घर पहुंचकर परिजनों को सारी बात बताई। सुबह बैंक जाकर देखा तो 98 हजार रुपये कई खातों में आरोपी ने ट्रांसफर कर दिए थे।

    • आरोपी को जल्द करेंगे गिरफ्तार

    इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश कुमार त्रिपाठी ने जानकारी दी कि पीड़ित की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। मौके पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.