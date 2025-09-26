UP Weather Today: उत्तर प्रदेश को उमस से जल्द मिलेगी राहत, गोरखपुर-लखनऊ सहित कई जिलों में होगी बारिश

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर भारत में लगातार बनी उमस और बढ़ते तापमान ने लोगों की हालत खराब कर दी है। कूलर भी राहत नहीं दे पा रहे हैं। साफ आसमान और तेज धूप के चलते वातावरण में गर्मी बढ़ गई है।

हालांकि मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय का अनुमान है कि शुक्रवार से बादलों का असर दिखेगा। दो से तीन दिनों तक हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे उमस से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री के करीब दर्ज होने लगेगा। मौसम में इस बदलाव के साथ सर्दी की आहट भी महसूस होने लगेगी।

गोरखपुर और आसपास में बदलता मौसम बंगाल की खाड़ी में बनी बारिश की परिस्थितियां झारखंड से होते हुए बिहार तक पहुंच चुकी हैं और शुक्रवार तक इसके प्रभाव क्षेत्र में गोरखपुर भी आ जाएगा। यहां बादल छाने और हल्की बारिश के आसार हैं। दिन का तापमान जहां 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा था, वहीं अब यह गिरकर 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। ठंड की आहट शुरू मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में गर्मी का असर कम होगा और रात में बाहर निकलने पर हल्की सिहरन महसूस होने लगेगी। यह बदलाव ठंड के मौसम की शुरुआती दस्तक माना जा रहा है।