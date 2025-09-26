मेरी खबरें
    UP Weather Today: उत्तर प्रदेश को उमस से जल्द मिलेगी राहत, गोरखपुर-लखनऊ सहित कई जिलों में होगी बारिश

    उत्तर भारत में उमस और गर्मी से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञानी के अनुसार शुक्रवार से बादल छाने और हल्की वर्षा की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम में बदलाव के साथ सर्दी की आहट भी शुरू होगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 09:10:22 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 09:12:51 AM (IST)
    उत्तर प्रदेश में होगी बारिश। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. उत्तर भारत में उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं।
    2. शुक्रवार से बादल छाने और हल्की वर्षा संभव है।
    3. अधिकतम तापमान घटकर 30 डिग्री तक आ सकता।

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर भारत में लगातार बनी उमस और बढ़ते तापमान ने लोगों की हालत खराब कर दी है। कूलर भी राहत नहीं दे पा रहे हैं। साफ आसमान और तेज धूप के चलते वातावरण में गर्मी बढ़ गई है।

    हालांकि मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय का अनुमान है कि शुक्रवार से बादलों का असर दिखेगा। दो से तीन दिनों तक हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे उमस से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री के करीब दर्ज होने लगेगा। मौसम में इस बदलाव के साथ सर्दी की आहट भी महसूस होने लगेगी।

    गोरखपुर और आसपास में बदलता मौसम

    बंगाल की खाड़ी में बनी बारिश की परिस्थितियां झारखंड से होते हुए बिहार तक पहुंच चुकी हैं और शुक्रवार तक इसके प्रभाव क्षेत्र में गोरखपुर भी आ जाएगा। यहां बादल छाने और हल्की बारिश के आसार हैं। दिन का तापमान जहां 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा था, वहीं अब यह गिरकर 30 डिग्री तक पहुंच सकता है।

    ठंड की आहट शुरू

    मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में गर्मी का असर कम होगा और रात में बाहर निकलने पर हल्की सिहरन महसूस होने लगेगी। यह बदलाव ठंड के मौसम की शुरुआती दस्तक माना जा रहा है।

    लखनऊ, आगरा और कानपुर का हाल

    मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में धूप और छांव का मिश्रित असर रहेगा। वहीं, आगरा में शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी, जिससे तापमान में हल्की वृद्धि संभव है। कानपुर में धूप के साथ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।

