    बारात से लौटते समय नदी में गिरी आल्टो कार, डूबने से पांच की मौत, ड्राइवर की हालत गंभीर

    लखीमपुर-खीरी में एक दर्दनाक हादसे में बारात से लौट रही आल्टो कार पुल से अनियंत्रित होकर सुटिया नदी में गिर गई। कार का गेट लॉक होने के कारण अंदर फंसे पांच लोगों की डूबकर मौत हो गई। ड्राइवर की हालत गंभीर है। सभी मृतक बहराइच के निवासी बताए गए हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 10:25:45 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 10:25:45 AM (IST)
    लखीमपुर-खीरी में भीषण सड़क हादसा। (फोटो- एजेंसी)

    1. बारात से लौटते समय कार नदी में गिरी।
    2. गेट लॉक होने से सभी अंदर फंसे रह गए।
    3. पांच लोगों की डूबकर मौके पर मौत।

    एजेंसी, लखीमपुर-खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जिसमें पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई है।

    दरअसल, आल्टो कार में सवार छह लोग बारात से लौट रहे थे। इस दौरान गांव मझरा पूरब में कार अनियंत्रित होकर पुलस से सुटिया नदी में जा गिरी। कार का गेट लॉक हो गया, जिससे सभी उसमें फंसे रह गए। इस दौरान पांच लोगों की डूबने से मौत गई। ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सभी मृतक बहराइच के रहने वाले हैं।

    मृतकों की हुई पहचान

    1. जितेंद्र मल्लाह (23 वर्ष) पुत्र विपिन बिहारी निवासी घाघरा बैराज थाना सुजौली जनपद बहराइच

    2. घनश्याम मल्लाह (25 वर्ष) पुत्र बुल्लू निवासी घाघरा बैराज थाना सुजौली जनपद बहराइच

    3. लालजी मल्लाह (45 वर्ष) पुत्र मेवा लाल निवासी सीशियन पुरवा थाना सुजौली जनपद बहराइच

    4. अजीमुल्ला (45 वर्ष) पुत्र नवाब निवासी गिरिजापुरी थाना सुजौली जनपद बहराइच

    5. सुरेंद्र मल्लाह (56 वर्ष) पुत्र विशुसोखा निवासी रामवृक्ष पूरवा थाना सुजौली जनपद बहराइच

