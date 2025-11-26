बारात से लौटते समय नदी में गिरी आल्टो कार, डूबने से पांच की मौत, ड्राइवर की हालत गंभीर

एजेंसी, लखीमपुर-खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जिसमें पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई है।

दरअसल, आल्टो कार में सवार छह लोग बारात से लौट रहे थे। इस दौरान गांव मझरा पूरब में कार अनियंत्रित होकर पुलस से सुटिया नदी में जा गिरी। कार का गेट लॉक हो गया, जिससे सभी उसमें फंसे रह गए। इस दौरान पांच लोगों की डूबने से मौत गई। ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सभी मृतक बहराइच के रहने वाले हैं।