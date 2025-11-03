SIR Campaign in UP: 22 साल बाद यूपी में शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, BLO घर-घर जाकर देंगे गणना प्रपत्र

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग (ECI) के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत मंगलवार, 4 नवंबर से होने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और दो या अधिक स्थानों पर दर्ज डुप्लीकेट मतदाताओं (Duplicate Voters) को हटाना है। करीब 22 वर्षों बाद इस तरह का अभियान फिर से आयोजित किया जा रहा है, जिससे मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाया जा सके।

UP में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता और 1,62,486 पोलिंग बूथ हैं। राज्य में 75 जिला निर्वाचन अधिकारी, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) कार्यरत हैं। यही बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।