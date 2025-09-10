लखनऊ में रिकवरी एजेंट की निर्मम हत्या... आंखों फोड़कर कुचला सिर, नौकरानी को बेड पर मिली खून से सनी लाश

एजेंसी, लखनऊ। दादूपुर गांव में सोमवार की रात को रिकवरी एजेंट 32 वर्षीय कुनाल शुक्ला की निर्मम हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह आई नौकरानी को बेड पर उसकी खून से सनी लाश मिली। उसकी आंखें फूटी हुई थीं व सिर को बुरी तरह कुचला गया था। बदमाश हत्या करने के बाद ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे व डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को अपने साथ ले गए।