लखनऊ में रिकवरी एजेंट की निर्मम हत्या... आंखों फोड़कर कुचला सिर, नौकरानी को बेड पर मिली खून से सनी लाश
लखनऊ के दादूपुर गांव में रिकवरी एजेंट कुनाल शुक्ला की ऑफिस में हत्या कर दी गई। शव खून से लथपथ मिला, आंखें फोड़ी गईं और सिर कुचला गया। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। सीसीटीवी और डीवीआर बदमाश साथ ले गए।
Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 10:31:26 AM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 10:31:26 AM (IST)
लखनऊ में हत्या का मामला। (फोटो- जागरण प्रतिनिधि)
HighLights
- दादूपुर गांव में रिकवरी एजेंट कुनाल की हत्या।
- शव बेड पर खून से लथपथ हालत में मिला।
- आंखें फोड़ी, सिर कुचला, लोहे की रॉड बरामद।
एजेंसी, लखनऊ। दादूपुर गांव में सोमवार की रात को रिकवरी एजेंट 32 वर्षीय कुनाल शुक्ला की निर्मम हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह आई नौकरानी को बेड पर उसकी खून से सनी लाश मिली। उसकी आंखें फूटी हुई थीं व सिर को बुरी तरह कुचला गया था। बदमाश हत्या करने के बाद ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे व डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को अपने साथ ले गए।
कुनाल के भाई सौरभ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ।
यह है पूरा मामला
- कुनाल शुक्ला अयोध्या के धनुआपुर का रहने वाला था। उसने चार साल पहले दादूपुर में मकान बनवाकर मां, भाई और पिता को यहीं बुला लिया था। भाई सौरभ ने बताया कि कुनाल प्रॉपर्टी डीलर विवेक सिंह के यहां काम करता था। वह लोक रिकवरी करता था।
उनका गांव के बाहर ऑफिस बना हुआ है। वह अक्सर वहीं रुका करता था। वारदात वाली रात भी वह ऑफिस में ही सो रहा था। सुबह 7 बजकर 30 मिनट के लगभग नौकरानी ऑफिस पहुंची, तो वहां के गेट खुले थे। वह अंदर गई, तो वहां का नजार देखकर डर गई।
कुनाल का शव बेड पर पड़ा हुआ था। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। खून के छीटे छत पर तक लगे हुए थे। कुनाल की आंखे फोड़ी गई थीं। उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। वह चींखकर बाहर निकली और ऑफिस के बाहर बैठे एक व्यक्ति को पूरी बात बताई।
पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। मृतक के परिवार को भी सूचना दी गई। पुलिस ने आसपास तलाशी की, तो उसको एक लोहे की रॉड मिली। पुलिस को आशंका है कि इसी से कुनाल की हत्या की गई है।
सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर विकास पांडेय ने बताया कि मृतक के भाई सौरभ ने मामला दर्ज कराया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चार लोगों को संदेह के आधार पर पकड़ा है। जल्द ही पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाएगा।