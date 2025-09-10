मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    राहुल गांधी का रायबरेली में मंत्री दिनेश शर्मा ने रोका काफिला, कहा- कांग्रेस ने PM Modi की मां को गाली दी, मांफी मांगे

    राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर विवाद छा गया है। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और आरोप लगाया कि कांग्रेस मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 11:59:13 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 12:01:41 PM (IST)
    राहुल गांधी का रायबरेली में मंत्री दिनेश शर्मा ने रोका काफिला, कहा- कांग्रेस ने PM Modi की मां को गाली दी, मांफी मांगे
    राहुल गांधी के खिलाफ विरोध शुरू। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. राहुल गांधी का रायबरेली दौरा विवादों में घिरा।
    2. मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने काफिला रोकने की कोशिश।
    3. कांग्रेस मंच से पीएम मोदी की मां को गाली।

    एजेंसी, रायबरेली। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा विवादों में घिर गया है। दरअसल, दो दिन के रायबरेली दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के काफिले को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। राहुल गांधी को इस मांगनी चाहिए।

    दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को गाली देने वालों की निंदा करनी चाहिए थी। उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था कि उन्हें इस घटना पर दुख है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता मांग करते हैं कि राहुल गांधी देश की माताओं से माफी मांगें।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.