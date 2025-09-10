राहुल गांधी का रायबरेली में मंत्री दिनेश शर्मा ने रोका काफिला, कहा- कांग्रेस ने PM Modi की मां को गाली दी, मांफी मांगे

एजेंसी, रायबरेली। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा विवादों में घिर गया है। दरअसल, दो दिन के रायबरेली दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के काफिले को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। राहुल गांधी को इस मांगनी चाहिए।
दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को गाली देने वालों की निंदा करनी चाहिए थी। उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था कि उन्हें इस घटना पर दुख है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता मांग करते हैं कि राहुल गांधी देश की माताओं से माफी मांगें।
