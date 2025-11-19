अलीगढ़ में बनेगा 10 करोड़ का दो मंजिला बरात घर, गरीब परिवारों को मिलेगी खास सुविधा

डिजिटल डेस्क। अलीगढ़ में मथुरा रोड पर अब एक अत्याधुनिक और दो मंजिला बरात घर का निर्माण किया जाएगा। लगभग 10.11 करोड़ रुपये की लागत में बनने वाली इस परियोजना का शिलान्यास कर दिया गया है। यह भवन मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत तैयार किया जा रहा है और इसे 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कुल 1891 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाला यह बारात घर गरीब, दिव्यांग और कमजोर वर्गों के लिए विवाह, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक सुलभ एवं सुव्यवस्थित केंद्र होगा। अलीगढ़ नगर निगम का पहला आधुनिक बरात घर मंगलवार को आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, मेयर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य की आधिकारिक शुरुआत की। अधिकारियों ने बताया कि इस बारात घर के बन जाने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो विवाह समारोह के लिए उचित स्थान न होने के कारण परेशान रहते हैं। मेयर प्रशांत सिंघल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शहर में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। यह आधुनिक बारात घर नगर निगम क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा।