दूल्हे को पहनाई जयमाला फिर प्रेमी संग कर दिया कांड, अब गांव में हो रही बदनामी

एजेंसी, उन्नाव। ढोल-नगाड़ों के बीच आई बारात में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन फेरों से ठीक पहले घर से लापता हो गई। यह घटना शनिवार रात क्षेत्र के एक गांव में हुई, जिसने शादी की खुशियों को गम और गुस्से में बदल दिया।
शनिवार रात को धूमधाम से बारात कन्या पक्ष के दरवाजे पहुंची। द्वारचार की रस्म के बाद दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। जयमाला सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गई।
रविवार तड़के जब भांवर (फेरों) की रस्म के लिए परिवार के लोग दुल्हन को कमरे में लेने गए, तो वह वहां नहीं मिली। घर में काफी देर तक खोजबीन चली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दुल्हन के लापता होने की खबर बरातियों तक पहुंची, तो वे सन्न रह गए।
काफी खोजबीन के बाद पता चला कि गांव का ही उसका प्रेमी युवक दुल्हन को अपने साथ लेकर चला गया है। बेबस दुल्हन के पिता ने जब युवक को फोन मिलाया, तो उसने अपनी बेटी से बात कराई। बेटी ने अपने पिता से कहा कि उसने प्रेमी से शादी कर ली है और अब वह उसी के साथ रहेगी। यह सुनते ही कन्या पक्ष के लोग सिर पकड़कर बैठ गए।
सच पता चलते ही दूल्हा पक्ष का सब्र टूट गया। उन्होंने कन्या पक्ष को खरी-खोटी सुनाई और बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। इस घटना से पूरे गांव में बदनामी हो रही है।
दुल्हन के पिता ने आरोपी युवक के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल अमरनाथ यादव ने बताया कि उन्हें तहरीर मिली है और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
इसे भी पढ़ें... एक कप चाय और दो पराठे 460 रुपये के! यात्रियों की जेब पर डाका, DM से शिकायत के बाद प्रशासन अलर्ट