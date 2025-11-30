दूल्हे को पहनाई जयमाला फिर प्रेमी संग कर दिया कांड, अब गांव में हो रही बदनामी

एजेंसी, उन्नाव। ढोल-नगाड़ों के बीच आई बारात में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन फेरों से ठीक पहले घर से लापता हो गई। यह घटना शनिवार रात क्षेत्र के एक गांव में हुई, जिसने शादी की खुशियों को गम और गुस्से में बदल दिया।

जयमाला के बाद हुआ 'कांड' शनिवार रात को धूमधाम से बारात कन्या पक्ष के दरवाजे पहुंची। द्वारचार की रस्म के बाद दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। जयमाला सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गई।