मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दूल्हे को पहनाई जयमाला फिर प्रेमी संग कर दिया कांड, अब गांव में हो रही बदनामी

    उन्नाव में एक शादी में जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन फेरों से पहले ही प्रेमी संग फरार हो गई। खोजबीन के बाद दुल्हन ने फोन पर अपने पिता को प्रेमी से शादी करने और उसी के साथ रहने की बात बताई। इसके बाद दूल्हा पक्ष नाराज होकर बिना दुल्हन के ही बारात लेकर वापस लौट गया। पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 09:17:11 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 09:17:11 PM (IST)
    दूल्हे को पहनाई जयमाला फिर प्रेमी संग कर दिया कांड, अब गांव में हो रही बदनामी
    दूल्हे को पहनाई जयमाला फिर प्रेमी संग कर दिया कांड

    एजेंसी, उन्नाव। ढोल-नगाड़ों के बीच आई बारात में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन फेरों से ठीक पहले घर से लापता हो गई। यह घटना शनिवार रात क्षेत्र के एक गांव में हुई, जिसने शादी की खुशियों को गम और गुस्से में बदल दिया।

    जयमाला के बाद हुआ 'कांड'

    शनिवार रात को धूमधाम से बारात कन्या पक्ष के दरवाजे पहुंची। द्वारचार की रस्म के बाद दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। जयमाला सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गई।


    रविवार तड़के जब भांवर (फेरों) की रस्म के लिए परिवार के लोग दुल्हन को कमरे में लेने गए, तो वह वहां नहीं मिली। घर में काफी देर तक खोजबीन चली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दुल्हन के लापता होने की खबर बरातियों तक पहुंची, तो वे सन्न रह गए।

    प्रेमी के साथ रहने का ऐलान

    काफी खोजबीन के बाद पता चला कि गांव का ही उसका प्रेमी युवक दुल्हन को अपने साथ लेकर चला गया है। बेबस दुल्हन के पिता ने जब युवक को फोन मिलाया, तो उसने अपनी बेटी से बात कराई। बेटी ने अपने पिता से कहा कि उसने प्रेमी से शादी कर ली है और अब वह उसी के साथ रहेगी। यह सुनते ही कन्या पक्ष के लोग सिर पकड़कर बैठ गए।

    सच पता चलते ही दूल्हा पक्ष का सब्र टूट गया। उन्होंने कन्या पक्ष को खरी-खोटी सुनाई और बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। इस घटना से पूरे गांव में बदनामी हो रही है।

    दुल्हन के पिता ने आरोपी युवक के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल अमरनाथ यादव ने बताया कि उन्हें तहरीर मिली है और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

    इसे भी पढ़ें... एक कप चाय और दो पराठे 460 रुपये के! यात्रियों की जेब पर डाका, DM से शिकायत के बाद प्रशासन अलर्ट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.