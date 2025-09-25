UP News: आज से 5 दिनों तक यूपी में नहीं मिलेगी ई-बसें, जेब पर पड़ेगा असर, जानें कारण

एजेंसी, नई दिल्ली। गाजियाबाद में विभिन्न रूटों पर चलने वाली नगर निगम की ई-बस सेवाएं आज बृहस्पतिवार से अगले पांच दिन तक बंद रहेंगी। इस दौरान करीब 50 हजार दैनिक यात्रियों को खासी परेशानी होगी।
शहर में फिलहाल 30 ई-बसें संचालित की जा रही हैं। सभी बसों को 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित तीसरे इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगाने का निर्णय लिया गया है। आदेश मिलने के बाद बुधवार रात तक संचालन होने के बाद ई-बसों को ग्रेटर नोएडा रवाना कर दिया गया।
लोनी, मसूरी, दिलशाद गार्डन, गोविंदपुरी समेत कई रूटों पर ई-बस सेवाएं बंद रहेंगी। इससे दैनिक यात्रियों को ऑटो-रिक्शा, निजी बसों और साझा टैक्सी पर निर्भर होना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि ट्रेड शो में पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
हालांकि, ग्रेटर नोएडा में संचालन के बावजूद इन ई-बसों की चार्जिंग गाजियाबाद के बहरामपुर डिपो में ही होगी। अभी तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ई-बस चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रतिदिन चार्जिंग के लिए बसें गाजियाबाद लौटेंगी।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय अधिकारी केसरी नंदन चौधरी ने बताया कि मुख्यालय के आदेश पर सभी ई-बसों को ग्रेटर नोएडा भेजा गया है। 29 सितंबर तक यह बसें इंटरनेशनल ट्रेड शो में चलेंगी। इसके बाद यात्रियों को फिर से अपने-अपने रूट पर ई-बसों की सुविधा मिलने लगेगी।
