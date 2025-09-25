UP News: आज से 5 दिनों तक यूपी में नहीं मिलेगी ई-बसें, जेब पर पड़ेगा असर, जानें कारण

एजेंसी, नई दिल्ली। गाजियाबाद में विभिन्न रूटों पर चलने वाली नगर निगम की ई-बस सेवाएं आज बृहस्पतिवार से अगले पांच दिन तक बंद रहेंगी। इस दौरान करीब 50 हजार दैनिक यात्रियों को खासी परेशानी होगी। ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो के लिए बसें शहर में फिलहाल 30 ई-बसें संचालित की जा रही हैं। सभी बसों को 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित तीसरे इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगाने का निर्णय लिया गया है। आदेश मिलने के बाद बुधवार रात तक संचालन होने के बाद ई-बसों को ग्रेटर नोएडा रवाना कर दिया गया।

किन रूटों पर पड़ेगा असर लोनी, मसूरी, दिलशाद गार्डन, गोविंदपुरी समेत कई रूटों पर ई-बस सेवाएं बंद रहेंगी। इससे दैनिक यात्रियों को ऑटो-रिक्शा, निजी बसों और साझा टैक्सी पर निर्भर होना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि ट्रेड शो में पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।