UP Politics: मिशन 2027 पर सरकार–संगठन–संघ की बैठक में गहन मंथन, मुख्यमंत्री आवास पर हुई समन्वय मीटिंग

डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर सोमवार शाम सरकार, संगठन और संघ का शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठा। अगस्त 2024 के बाद यह विशेष समन्वय बैठक करीब सवा साल बाद आयोजित हुई। बैठक में मिशन 2027 को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक, संगठनात्मक और प्रशासनिक स्तर पर व्यापक पुनर्समीक्षा की दिशा में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ये लोग थे मौजूद बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, यूपी पश्चिम क्षेत्र के प्रचारक महेंद्र कुमार, पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक अनिल कुमार, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी तथा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। शीर्ष नेतृत्व की यह उपस्थिति संकेत देती है कि पार्टी आने वाले समय में यूपी की राजनीतिक जमीन पर फिर से ‘माइक्रो प्रबंधन’ मोड में काम करेगी।