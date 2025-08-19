मेरी खबरें
    UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को 21 अगस्त से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 21 से 24 अगस्त तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा समेत 50 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 05:02:39 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 05:02:39 PM (IST)
    UP Weather Alert: यूपी में 21 से 24 तक जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में वज्रपात का अलर्ट
    HighLights

    1. 21 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज।
    2. आगरा और उरई में सबसे ज्यादा गर्मी।

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई थी। 1 से 14 अगस्त तक यूपी (UP Weather Alert) में सामान्य से अधिक बरसात दर्ज की गई, लेकिन पिछले चार दिनों से तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। इससे दिन और रात के तापमान में करीब पांच से छह डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। सोमवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि मंगलवार को इसमें और इजाफा होने की संभावना जताई गई।

    21 से बदलेगा मौसम का मिजाज

    मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 21 अगस्त से मौसम करवट लेगा। 21 से 24 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। खासकर 23 और 24 अगस्त को पूरब से लेकर पश्चिमी यूपी तक तेज बारिश होगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है।

    इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    मौसम विभाग ने अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और आसपास के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा में भी तेज बारिश हो सकती है।

    आगरा और उरई में सबसे ज्यादा गर्मी

    सोमवार को आगरा में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उमस और गर्मी से लोग बेहाल रहे और धूप में निकलने पर पसीना टपकता रहा। वहीं, उरई प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां दिन का तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

    अगले दो दिन का पूर्वानुमान

    मौसम विभाग के मुताबिक, 20 अगस्त को बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार को भी तेज धूप के बीच कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। बुधवार से बादल छाने लगेंगे और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जिससे तापमान में करीब चार डिग्री तक गिरावट आने की उम्मीद है।

