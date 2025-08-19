UP Weather Alert: यूपी में 21 से 24 तक जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में वज्रपात का अलर्ट

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई थी। 1 से 14 अगस्त तक यूपी (UP Weather Alert) में सामान्य से अधिक बरसात दर्ज की गई, लेकिन पिछले चार दिनों से तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। इससे दिन और रात के तापमान में करीब पांच से छह डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। सोमवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि मंगलवार को इसमें और इजाफा होने की संभावना जताई गई।

21 से बदलेगा मौसम का मिजाज मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 21 अगस्त से मौसम करवट लेगा। 21 से 24 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। खासकर 23 और 24 अगस्त को पूरब से लेकर पश्चिमी यूपी तक तेज बारिश होगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है।