    UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में कोहरे ने बढ़ाई ठंडक, तेजी से गिरेगा तापमान; पढ़े IMD का पूर्वानुमान

    नवंबर के साथ ही उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिन में धूप भले गर्मी का एहसास कराती हो, लेकिन रातें सिहरनभरी हो गई हैं। पछुवा और पुरवा हवाओं के प्रभाव से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। कोहरे के बढ़ने और दृश्यता घटने की संभावना है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 08:39:12 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 08:39:12 AM (IST)
    
    नवंबर में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, लखनऊ। Weather Of UP: उत्तर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। नवंबर में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में धूप भले ही गर्मी का आभास करा रही हो, लेकिन रातें ठंडी और सिहरनभरी हो गई हैं।

    मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी और नवंबर के अंत तक ठंड अपने पूरे शबाब पर होगी।

    पछुवा और पुरवा हवाओं ने मिलकर बढ़ाई ठंड

    मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय ने बताया कि पश्चिमोत्तर भारत से आने वाली पछुवा हवाएं प्रदेश में तापमान में गिरावट ला रही हैं। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नमी से भरी पुरवा हवाएं कोहरा बढ़ाने का काम कर रही हैं। इन दोनों के प्रभाव से रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है।


    कोहरे की शुरुआत

    वातावरण में नमी की मात्रा 80 से 90 प्रतिशत के बीच बनी हुई है, जो कोहरे के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। जैसे-जैसे नवंबर आगे बढ़ेगा, सुबह और शाम के समय दृश्यता में कमी आएगी और धुंध शहरों को अपनी चपेट में ले लेगी।

    तापमान में लगातार गिरावट की संभावना

    मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर के अंत तक अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे सुबह और देर रात सर्द हवाएं चलेंगी और ठंड का असर तेजी से महसूस होगा।

    पहाड़ों से मैदानों तक पहुंचेगी ठंड

    पश्चिमोत्तर के पहाड़ों की ठंडी हवाएं अब पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही हैं। यह क्रम आगे और तेज होगा। जैसे-जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ेगी, वैसे-वैसे मैदानी इलाकों में ठंड का असर भी बढ़ता जाएगा।

