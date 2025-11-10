मेरी खबरें
    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? रात में गिर रहा तापमान, ठंड ने बढ़ाई कंपकपी

    उत्तर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में सुबह कोहरा और धुंध छाने लगी है। पछुवा हवाओं के कारण रातें ठंडी होंगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 09:08:19 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 09:08:19 AM (IST)
    उत्तर प्रदेश में बदल रहा मौसम का मिजाज। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम अब बदलने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह-सुबह कोहरा और धुंध ने दस्तक दे दी है। आगरा, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, कानपुर और गोरखपुर समेत ज्यादातर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

    न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है, जबकि दिन में धूप के बावजूद हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में रात का तापमान और गिरेगा तथा ठंड का असर और बढ़ेगा।

    आसमान साफ रहेगा

    मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आसमान साफ रहेगा। दिन के समय हल्की धूप मिलेगी, जबकि रातों में ठंड का असर बढ़ेगा। पछुवा हवाओं के चलने से सूरज ढलने के बाद ठंडी हवाओं से ठंड बढ़ेगी।


    कोहरे और धुंध का बढ़ेगा असर

    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले कुछ दिनों तक सुबह हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। अधिकतम तापमान सामान्य से एक-दो डिग्री नीचे रहने की संभावना है।

