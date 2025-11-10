UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? रात में गिर रहा तापमान, ठंड ने बढ़ाई कंपकपी

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम अब बदलने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह-सुबह कोहरा और धुंध ने दस्तक दे दी है। आगरा, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, कानपुर और गोरखपुर समेत ज्यादातर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है, जबकि दिन में धूप के बावजूद हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में रात का तापमान और गिरेगा तथा ठंड का असर और बढ़ेगा। आसमान साफ रहेगा मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आसमान साफ रहेगा। दिन के समय हल्की धूप मिलेगी, जबकि रातों में ठंड का असर बढ़ेगा। पछुवा हवाओं के चलने से सूरज ढलने के बाद ठंडी हवाओं से ठंड बढ़ेगी।