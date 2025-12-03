UP Weather Update: यूपी में अगले 24 घंटे में तेजी से गिरेगा तापमान, इन 3 जिलों में IMD का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद सुबह के समय लोगों को कंपकंपी महसूस हो रही है।
बिना पश्चिमी विक्षोभ के पारा नीचे जाने पर मौसम विशेषज्ञ भी हैरान हैं। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में ठंड तेज हो गई है और कोहरा भी बढ़ने लगा है।
मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर को लखनऊ व आस-पास के जिलों में सुबह धुंध और कोहरे के साथ दिन की शुरुआत होगी। बाद में आसमान ज्यादातर साफ रहने के आसार हैं।
अधिकतम तापमान - 26°C
न्यूनतम तापमान - 11°C
राज्य के कई जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे के हालात बन सकते हैं।
बढ़ती ठंड के बीच विभाग ने लोगों से रात और सुबह के समय खास सतर्कता बरतने को कहा है, खासकर हृदय रोगियों को। उच्च रक्तचाप (BP) के मरीजों को सलाह दी गई है कि सुबह जल्दी घर से बाहर न निकलें। धूप निकलने के बाद ही बाहर जाने की कोशिश करें।
आगरा में बुधवार सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर तक धूप निकलेगी। मंगलवार को भी यमुना किनारे और खुले क्षेत्रों में हल्का कोहरा देखा गया, जो धूप निकलने के बाद छंट गया। शाम को फिर से ठंड बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार मेरठ में हल्के बादलों के बीच धूप निकलने के आसार हैं।
सूर्योदय - सुबह 6:56 बजे
सूर्यास्त - शाम 5:21 बजे