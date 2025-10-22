UP Weather Update: दीपावली के बाद बदला मौसम का हाल... सुबह धुंध, शाम ऐसा रहेगा मौसम का हाल

एजेंसी, लखनऊ। दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अब राज्य के कई हिस्सों में सुबह हल्की धुंध छाने लगी है, जबकि दोपहर में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। फिलहाल तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। दीपावली के दिन न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो अब स्थिर बनी हुई है।

आगरा में ताजमहल के आसपास छाई धुंध मंगलवार सुबह आगरा में धुंध का असर साफ नजर आया। मेहताब बाग और यमुना किनारे से ताजमहल धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। सोमवार शाम मौसम में हल्का बदलाव देखा गया था। आसमान में आंशिक बादल छाने से हल्की ठंडी हवाएं चलीं, जिससे रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई।