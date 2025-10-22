UP Weather Update: दीपावली के बाद बदला मौसम का हाल... सुबह धुंध, शाम ऐसा रहेगा मौसम का हाल

एजेंसी, लखनऊ। दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अब राज्य के कई हिस्सों में सुबह हल्की धुंध छाने लगी है, जबकि दोपहर में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। फिलहाल तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। दीपावली के दिन न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो अब स्थिर बनी हुई है।
मंगलवार सुबह आगरा में धुंध का असर साफ नजर आया। मेहताब बाग और यमुना किनारे से ताजमहल धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। सोमवार शाम मौसम में हल्का बदलाव देखा गया था। आसमान में आंशिक बादल छाने से हल्की ठंडी हवाएं चलीं, जिससे रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई।
मंगलवार सुबह हल्की धुंध और आंशिक बादलों के बाद आठ बजे के करीब धूप निकल आई। इसके बाद दिनभर मौसम साफ और खुशनुमा बना रहा। सोमवार की तुलना में मंगलवार को अधिकतम तापमान घटकर 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से क्रमशः 2.2 डिग्री कम और 0.4 डिग्री अधिक रहा।
गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में बुधवार को साफ आसमान और चमकदार धूप रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञानी मोहम्मद दानिश के अनुसार बुधवार से प्रदेश के कई इलाकों में सुबह हल्की धुंध शुरू हो जाएगी। हालांकि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।