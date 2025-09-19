मेरी खबरें
    UP Weather Update: कैसा रहेगा अगले 5 दिन मौसम का हाल? मौसम विभाग का ताजा अपडेट

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 07:02:17 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 07:27:18 AM (IST)
    UP Weather Update: कैसा रहेगा अगले 5 दिन मौसम का हाल

    HighLights

    1. अगले 5 दिन उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट नहीं।
    2. पश्चिमी यूपी रहेगा शुष्क, पूर्वी यूपी में छुटपुट बौछारें।
    3. लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश से तापमान गिरा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। UP Weather Update के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश का खतरा टल गया है। पिछले दो दिनों में कई जिलों में जोरदार बारिश हुई थी, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी लखनऊ में बुधवार को भारी बारिश आफत बनकर आई थी, जबकि गुरुवार को हल्की-फुल्की बौछारों के साथ ही तापमान गिर गया।

    अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं

    IMD Uttar Pradesh Forecast के अनुसार आने वाले पांच दिनों तक प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। पश्चिमी यूपी (Western UP) पूरी तरह शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी (Eastern UP) के कुछ जिलों में ही छुटपुट बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

    19 से 22 सितंबर का पूर्वानुमान

    19 सितंबर: पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं हल्की बारिश, पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बौछारें।

    20 और 21 सितंबर: पश्चिमी यूपी में साफ आसमान और धूप; पूर्वी यूपी में हल्की बारिश की संभावना।

    22 सितंबर: दोनों हिस्सों में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं, केवल पूर्वी यूपी में हल्की बौछारें।

    गर्मी और उमस बढ़ सकती है

    मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मौसम पूरी तरह बदल सकता है। पश्चिमी यूपी में लगातार शुष्क मौसम और तेज धूप निकलने से Heatwave जैसे हालात और उमस देखने को मिल सकती है। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

    लखनऊ और अन्य जिलों में बारिश दर्ज

    गुरुवार को लखनऊ, बांदा, उरई, हमीरपुर, कानपुर शहर, फुरसत गंज और बरेली में बारिश रिकॉर्ड की गई। बुधवार को लखनऊ में तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई। गुरुवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 30.6℃ रिकॉर्ड किया गया।

