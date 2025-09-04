UPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 निकाली, 1253 पदों पर होगा चयन, इस दिन से आवेदन

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा-2025 की घोषणा कर दी है। बुधवार को आयोग ने इसका संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया, जबकि विस्तृत विज्ञापन गुरुवार को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 सितंबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तय की गई है। आवेदन संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। आवेदन केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) के आधार पर स्वीकार होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले अपना ओटीआर पंजीकरण पूरा कर लें।
इस परीक्षा के जरिए 1253 पदों पर नियुक्तियां होंगी। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि पदों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ या घट सकती है। शैक्षिक अर्हताओं की जानकारी विस्तृत विज्ञापन में दी जाएगी।
आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष (एक जुलाई 2025 तक) तय की गई है। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।
भर्ती तीन चरणों - प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। अब तक स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाता था, लेकिन स्क्रीनिंग के अंक शामिल नहीं होते थे। नए नियमों के तहत चयन प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी होगी।
जाति प्रमाणपत्र के प्रोफार्मा, आरक्षण नीति, शुल्क भुगतान, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन में दी जाएगी।
