डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण पायलट परियोजना की प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में प्रस्तुत की। भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत चल रही यह परियोजना प्रदेश के 10 नगरीय निकायों अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पुरनपुर, टांडा और तिलहर में संचालित है।

इन निकायों की कुल आबादी लगभग 10.70 लाख है। फील्ड सर्वे का क्षेत्रफल 240.20 वर्ग किलोमीटर और एरियल सर्वे का क्षेत्रफल 367.33 वर्ग किलोमीटर है। ड्रोन सर्वे में नैडिर कैमरा, पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है।

निगरानी समितियां गठित, प्रशिक्षण पूरा, 143 रोवर खरीदे गए इस परियोजना की तैयारियों के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति तथा परिषद, जिला और निकाय स्तर पर निगरानी समितियां गठित की जा चुकी हैं। हैदराबाद के एनआईजीएसटी और मसूरी के एलबीएसएनएए में 24 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि हरदोई के केटीएस में राजस्व और नगरीय विभाग के ग्राउंड ट्रूथ टीम सदस्यों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। जमीनी सत्यापन के लिए 143 रोवर खरीदे गए हैं और सभी 143 के लिए CORS नेटवर्क के लॉगिन-पासवर्ड बनाए जा चुके हैं। संपत्ति कर संबंधी डेटा एपीआई के माध्यम से नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है और राज्य परियोजना निगरानी इकाई में जीआईएस कर्मियों की नियुक्ति भी हुई है। परियोजना की कुल लागत लगभग 14.76 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसके सापेक्ष भूमि संसाधन विभाग से अब तक 7.38 करोड़ रुपये की आंशिक धनराशि प्राप्त हुई है।