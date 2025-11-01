मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 02:18:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 02:23:28 PM (IST)
    उत्तर प्रदेश को मिली दो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, जानें दोनों का टाइम टेबल और रूट
    उत्तर प्रदेश को मिली दो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात

    HighLights

    1. यूपी को दो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात
    2. सात नवंबर से नई ट्रेनें चलेंगी
    3. नैमिष धाम के दर्शन होंगे आसान

    डिजिटल डेस्क। रेलवे की ओर से सहारनपुर वासियों को बड़ी सौगात दी गई है, जहां लखनऊ से सहारनपुर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस सात नवंबर से दौड़ेगी। इसके साथ ही वाराणसी से प्रयागराज होकर खजुराहो तक भी सात नवंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। रेलवे की इस पहल से सीतापुर में नैमिष धाम के दर्शन और आसान होंगे।

    लखनऊ से सहारनपुर चलने वाली ट्रेन का टाइम टेबल

    लखनऊ से सहारनपुर चलने वाली ट्रेन 26504 वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सुबह पांच बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी। यह ट्रेन सीतापुर से 5.55 बजे, शाहजहांपुर से 7.10 बजे, बरेली से 8.08 बजे, मुरादाबाद से 9.27 बजे, नजीबाबाद से 10.45 बजे,रुड़की से 11.40 बजे होते हुए सहारनपुर दोपहर 12.45 बजे पहुंचेगी।


    ट्रेन की वापसी का शेड्यूल

    इसी तरह वापसी में ट्रेन 26503 वंदे भारत एक्सप्रेस भी सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सहारनपुर से दोपहर तीन बजे रवाना होकर रुड़की से 3.45 बजे, नजीबाबाद से शाम 4.40 बजे, मुरादाबाद से 6.10 बजे, बरेली से 7.33 बजे, शाहजहांपुर से 8.38 बजे, सीतापुर से 9.50 बजे होते हुए लखनऊ जंक्शन रात 11 बजे पहुंचेगी। बता दें कि इस ट्रेन को चलाने की सूचना कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर दी थी।

    वाराणसी से खजुराहो चलने वाली ट्रेन का टाइम टेबल

    वाराणसी से सप्ताह में छह दिन ट्रेन 26422 वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से सुबह 5.25 बजे चलकर विंध्याचल 6.55 बजे, प्रयागराज छिवकी से सुबह आठ बजे, चित्रकूट धाम से 10.05 बजे, बांदा से 11.08 बजे, महोबा से 12.08 बजे रवाना होकर खजुराहो दोपहर 1.10 बजे पहुंचेगी।

    ट्रेन की वापसी का शेड्यूल

    इसी तरह वापसी में 26421 वंदे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से दोपहर 3.20 बजे रवाना होकर महोबा से शाम 4.18 बजे, बांदा से शाम 5.13 बजे, चित्रकूट धाम से शाम 6.13 बजे, प्रयागराज छिवकी से रात 8.20 बजे, विंध्याचल से रात 9.10 बजे होते हुए वाराणसी रात 11 बजे पहुंचेगी।

