इंदौर त्रासदी के बाद यूपी में अलर्ट, अब घर-घर जाकर पानी के सैंपल लेगी सरकार, लापरवाही पर मिलेगी कड़ी सजा

डिजिटल डेस्क। इंदौर की जल त्रासदी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाइपलाइन में लीकेज या सीवर के पानी का मिलावट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीवर और पानी की पाइपलाइन की होगी नियमित जांच प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद ने नगरीय निकाय निदेशक, नगर आयुक्तों और जल निगम के प्रबंध निदेशक को सख्त आदेश जारी किए हैं। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी शहरी क्षेत्रों में सीवर और पेयजल पाइपलाइन की गहन जांच की जाए। कहीं भी टूट-फूट या रिसाव (Leakage) पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए ताकि इंदौर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।