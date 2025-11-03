UP Weather News: उत्तर प्रदेश में चक्रवाती सिस्टम खत्म, अब बढ़ेगी सर्द हवाओं की दस्तक

एजेंसी, लखनऊ। UP Weather Forecast: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय चक्रवाती सिस्टम अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
पश्चिमी और उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है, जिससे सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। तापमान में कमी देखने को मिल रही है। दिन में धूप जरूर निकलेगी, लेकिन हवा में बढ़ती नमी और घटता तापमान सुबह-शाम धुंध और प्रदूषण का असर बढ़ा सकते हैं।
रविवार को यूपी के अधिकांश जिलों में दिन के समय धूप खिली रही, फिर भी अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। चक्रवाती बादलों के हटने के बाद अब मौसम विभाग की नजर पश्चिमी विक्षोभ पर है, जो अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के मौसम में नई करवट ला सकता है।
कानपुर शहर में रविवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम रहा। रात का तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि आर्द्रता का स्तर 91 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिससे ऊंचाई पर बादल तो बने, लेकिन बारिश की स्थिति नहीं बनी। रविवार को हवा की औसत गति 3.7 किमी प्रति घंटा और अधिकतम 9 किमी प्रति घंटा रही।
मौसम विज्ञानी मो. दानिश के अनुसार 2 और 3 नवंबर को आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और धूप निकलेगी। 4 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छा सकते हैं। हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान सुबह-शाम प्रदूषणजनित धुंध का असर बना रहेगा, जो सुबह 11 बजे तक दिखाई दे सकता है।