UP Weather News: उत्तर प्रदेश में चक्रवाती सिस्टम खत्म, अब बढ़ेगी सर्द हवाओं की दस्तक

एजेंसी, लखनऊ। UP Weather Forecast: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय चक्रवाती सिस्टम अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी और उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है, जिससे सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। तापमान में कमी देखने को मिल रही है। दिन में धूप जरूर निकलेगी, लेकिन हवा में बढ़ती नमी और घटता तापमान सुबह-शाम धुंध और प्रदूषण का असर बढ़ा सकते हैं।

धूप के बावजूद कम रहा दिन का तापमान रविवार को यूपी के अधिकांश जिलों में दिन के समय धूप खिली रही, फिर भी अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। चक्रवाती बादलों के हटने के बाद अब मौसम विभाग की नजर पश्चिमी विक्षोभ पर है, जो अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के मौसम में नई करवट ला सकता है।