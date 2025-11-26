Vegetable Rate Hike: सब्जियों की कीमतें बेकाबू, सहालग में टमाटर से गोभी तक के दाम अचानक दोगुने!

डिजिटल डेस्क: इन दिनों सब्जियों में टमाटर पसंद करने वालों का स्वाद फीका पड़ गया है, क्योंकि सहालग की दावतों का असर सीधे घर की थाली पर दिखाई देने लगा (Vegetables Rates Hike) है। टमाटर के दाम अचानक दो गुना हो गए हैं, जबकि शिमला मिर्च भी महंगी हो गई है। भिंडी, अरबी, गोभी और कांशीफल जैसी कई सब्जियों पर भी यही प्रभाव देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दामों में आई इस तेज़ बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हालांकि मौसमी हरी सब्जियों के दामों में आई गिरावट से ग्राहकों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है।

बाजार में हरी सब्जियों की अच्छी आमद दिखाई दे रही है और वे सस्ती दरों पर बिक रही हैं। इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है। लेकिन टमाटर का स्वाद किसे नहीं भाता? टमाटर के साथ तोरई, भिंडी, अरबी, गोभी और कांशीफल जैसी सब्जियां भी लोगों की रोजमर्रा की थाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सब्जियां न सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, बल्कि रक्त और हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती हैं।

सर्दियों में इन सब्जियों में मौजूद विटामिन A, C, K और लाइकोपीन त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इसके बावजूद इस समय मंडी में पर्याप्त पैदावार होने के बाद भी इनकी कमी और बाजार में बढ़ी कीमतें चिंता पैदा कर रही हैं। दुकानदारों के अनुसार सहालग के चलते मांग बढ़ी है, जबकि आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके कारण सब्जियों के दाम अचानक ऊपर चले गए हैं। फुटकर विक्रेताओं को महंगे दाम चुकाकर सब्जियां लानी पड़ रही हैं, जिससे बाजार में इनके भाव स्वतः बढ़ गए हैं। किन सब्जियों के बढ़े दाम सब्जी अब पहले टमाटर 70 से 80 40 तोरई 100 से 120 80 भिंडी 80 से 100 50 अरबी 80 से 100 60 गोभी 40 से 50 30 कांशीफल 40 से 50 30 शिमला मिर्च 100 से 120 80 ये सब्जियां हुईं सस्ती