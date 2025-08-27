Weather Update: UP में फिर सक्रिय मानसून, मेरठ से हरदोई तक 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले दो दिनों से राज्य के कई जिलों में रुक-रुककर बारिश (UP Weather Update Today) हो रही है। इसका असर खासतौर पर तराई और दक्षिणी इलाकों में अधिक दिखाई दे रहा है। कहीं मध्यम तो कहीं भारी वर्षा दर्ज की जा रही है। राजधानी लखनऊ में कल सुबह से रिमझिम बरसात ने उमस से राहत दी। दिन के तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई, जिससे मौसम सुहावना (Aaj Ka Mausam) हो गया।

IMD दी जानकारी मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज से प्रदेश में मानसून थोड़ा कमजोर होगा, हालांकि अगले चार से पांच दिन तक छिटपुट बारिश होती रहेगी। मंगलवार को प्रदेश के पूर्वी और तराई के लगभग 30 जिलों में अच्छी बारिश हुई। वहीं, अगले दो दिनों के लिए पूर्वी और पश्चिमी यूपी के करीब 15 जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।