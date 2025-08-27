मेरी खबरें
    Weather Update: UP में फिर सक्रिय मानसून, मेरठ से हरदोई तक 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में रिमझिम व भारी बारिश से उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने 41 जिलों में अलर्ट जारी किया है। एक से 10 सितंबर तक प्रदेशभर में अच्छी वर्षा की संभावना (Aaj Ka Mausam) जताई गई है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 07:23:07 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 07:29:32 AM (IST)
    UP में सितंबर के पहले सप्ताह में अच्छी वर्षा की संभावना

    HighLights

    1. यूपी में भारी बारिश का अलर्ट
    2. लखनऊ में झमाझम से राहत
    3. सितंबर में अच्छी बारिश की उम्मीद

    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले दो दिनों से राज्य के कई जिलों में रुक-रुककर बारिश (UP Weather Update Today) हो रही है। इसका असर खासतौर पर तराई और दक्षिणी इलाकों में अधिक दिखाई दे रहा है। कहीं मध्यम तो कहीं भारी वर्षा दर्ज की जा रही है। राजधानी लखनऊ में कल सुबह से रिमझिम बरसात ने उमस से राहत दी। दिन के तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई, जिससे मौसम सुहावना (Aaj Ka Mausam) हो गया।

    naidunia_image

    IMD दी जानकारी

    मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज से प्रदेश में मानसून थोड़ा कमजोर होगा, हालांकि अगले चार से पांच दिन तक छिटपुट बारिश होती रहेगी। मंगलवार को प्रदेश के पूर्वी और तराई के लगभग 30 जिलों में अच्छी बारिश हुई। वहीं, अगले दो दिनों के लिए पूर्वी और पश्चिमी यूपी के करीब 15 जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।

    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे नए वेदर सिस्टम का असर सितंबर के पहले सप्ताह में दिखेगा। उन्होंने कहा कि 1 से 10 सितंबर के बीच पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा की संभावना है।

    मेरठ, हरदोई सहित इन राज्यों में अलर्ट

    मौसम विभाग ने बुधवार के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। इसमें कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, हरदोई, फर्रूखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अंबेडकरनगर समेत पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल और बदायूं शामिल हैं।

    मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में अगले दो दिनों तक मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

