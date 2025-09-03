UP News: शादी को हुए सिर्फ चार महीने और मायके चली गई पत्नी, पति की इस आदत से थी परेशान

शाहजहांपुर, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खुदागंज के एक दंपती की शादी करीब चार माह पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में विवाद होने लगा। विवाद इस कदर बढ़ गया कि नाराज होकर महिला मायके चली गई और वापस नहीं लौटी। इसके बाद इस मामले की परिवार परामर्श केंद्र में सुनवाई हुई, जहां दोनों के बीच समाधान निकला।

काउंसलर ने दोनों की बात अलग-अलग सुनने के बाद उसका विवाद का हल निकाला, जिसके बाद दोनों खुशी-खुशी एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। यह बात निकलकर सामने आई है कि शराब पीने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था और यही वजह है कि वह मायके चली गई थी।

20 मामलों पर हुई सुनवाई

शाहजहांपुर में परिवार परामर्श केंद्र पर 20 पत्रावलियों पर सुनवाई हुई, जिसमें चार का निस्तारण करवा दिया गया। खुदागंज जैसा केस निगोही क्षेत्र के एक दंपती के बीच भी देखने को मिला, जहां शराब के बीच पत्नी-पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। इसके बाद वह भी मायके चली गई थी और पिछले छह महीने से वहीं रह रही थी। हालांकि परिवार परामर्श केंद्र ने इस कपल के बीच भी सुलह करा दी।

जिला प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र तृतीय ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और बंदियों का भी हाल जाना। बंदी विनीत व सनोवर ने बताया गया कि उनकी जमानत हो चुकी है लेकिन कोई जमानतदार नहीं है।