    UP News: शादी को हुए सिर्फ चार महीने और मायके चली गई पत्नी, पति की इस आदत से थी परेशान

    UP News: शराब पीने को लेकर पति और पत्नी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पत्नी अपने मायके ही चली गई और वापस नहीं लौटी। इस दोनों के बीच की सुलह परिवार परामर्श केंद्र की वजह से हुई, जिसके बाद दोनों खुशी-खुशी रहने लगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 03:04:40 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 03:04:40 PM (IST)
    शादी के चार महीने बाद ही मायके चली गई पत्नी (सांकेतिक तस्वीर)

    1. चार महीने बाद ही मायके चली गई पत्नी
    2. पति की शराब पीने की आदत से थी परेशान
    3. परिवार परामर्श केंद्र ने कराई दोनों के बीच सुलह

    शाहजहांपुर, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खुदागंज के एक दंपती की शादी करीब चार माह पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में विवाद होने लगा। विवाद इस कदर बढ़ गया कि नाराज होकर महिला मायके चली गई और वापस नहीं लौटी। इसके बाद इस मामले की परिवार परामर्श केंद्र में सुनवाई हुई, जहां दोनों के बीच समाधान निकला।

    काउंसलर ने दोनों की बात अलग-अलग सुनने के बाद उसका विवाद का हल निकाला, जिसके बाद दोनों खुशी-खुशी एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। यह बात निकलकर सामने आई है कि शराब पीने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था और यही वजह है कि वह मायके चली गई थी।

    20 मामलों पर हुई सुनवाई

    शाहजहांपुर में परिवार परामर्श केंद्र पर 20 पत्रावलियों पर सुनवाई हुई, जिसमें चार का निस्तारण करवा दिया गया। खुदागंज जैसा केस निगोही क्षेत्र के एक दंपती के बीच भी देखने को मिला, जहां शराब के बीच पत्नी-पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। इसके बाद वह भी मायके चली गई थी और पिछले छह महीने से वहीं रह रही थी। हालांकि परिवार परामर्श केंद्र ने इस कपल के बीच भी सुलह करा दी।

