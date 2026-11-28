डिजिटल डेस्क, लखनऊ। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर भाजपा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर महिला आरक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाया। वहीं, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सपा और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि दोनों दल महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते।

विरोध करने वाले दलों को मातृशक्ति याद रखेगी- केशव मौर्य उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “आजादी के बाद से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, उसमें कांग्रेस और वर्तमान में उसके सहयोगी दलों ने बाधा डालने का काम किया है। समाजवादी पार्टी भी इसमें आगे है।”

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित होने के बाद जब महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने का समय आया और इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, तब जिन दलों ने इसका विरोध किया, देश की मातृशक्ति निश्चित तौर पर उन्हें याद रखेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “प्रसन्नता है कि 27 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर देश के सभी राज्यों में लोकसभा की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में 80 की जगह अब 120 सांसद होंगे। इसी तरह 403 विधायकों की जगह लगभग 605 विधायक हो जाएंगे। इसी अनुपात में हर राज्य में सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसमें 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए होंगी।”

उन्होंने बताया कि इसमें 15 वर्ष की जो समय-सीमा है, उसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट बदलाव कर सकती है। केशव प्रसाद ने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा, “मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और डिंपल यादव से कहना चाहता हूं कि इस बिल का विरोध न करें। यह बिल देश के हित में है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला है और संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप है।” उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बिल को कई दलों का सहयोग मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि महिला आरक्षण और परिसीमन का यह बिल पास हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से सदन का माहौल और बेहतर होगा। हम इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि परिसीमन की यह व्यवस्था 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू हो जाएगी। जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं, वे भाजपा की राजनीति और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करें, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों से बैर न मोल लें। सपा-कांग्रेस महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते- ब्रजेश पाठक उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महिला आरक्षण पर कहा, "उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। पुलिस सेवा में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां अपनी भागीदारी निभा रही हैं।” उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महिलाओं को उनका हक और अधिकार नहीं देना चाहते। ये लोग महिलाओं को मिलने जा रहे 33 प्रतिशत आरक्षण में लगातार बाधा डाल रहे हैं।