डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को प्राधिकरण की 94वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश विस्तार, किसानों के हित, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा यीडा अध्यक्ष आलोक कुमार ने की। मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

भूमि अधिग्रहण पर 4,985 करोड़ खर्च बैठक में प्राधिकरण की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 अक्टूबर 2025 तक कुल प्राप्तियां 1,746.38 करोड़ रुपये थीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 अक्टूबर 2026 तक यह बढ़कर 7,071.48 करोड़ रुपये हो गईं। इस प्रकार पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में प्राप्तियों में लगभग चार गुना वृद्धि दर्ज की गई।

भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित 8,000 करोड़ रुपये के बजट में से 4,985.47 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो बजट का 62.32 प्रतिशत है। जेवर एयरपोर्ट परियोजना के भूमि अधिग्रहण पर 566.15 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसके अलावा निर्माण एवं विकास कार्यों पर 383 करोड़ रुपये तथा विशेष परियोजनाओं के लिए एनएचएआई को 555.38 करोड़ रुपये दिए गए। किसानों से आपसी सहमति पर खरीदी जाएगी जमीन निवेश आकर्षित करने के लिए यीडा ने उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025 को अंगीकृत किया है। इसके तहत सेक्टरों का चयन, भूखंडों का नियोजन और योजना का ब्रोशर तैयार किया जाएगा। वहीं, इन्वेस्ट यूपी से प्राप्त लैंड फैसिलिटेशन लेटर और निवेश सारथी पोर्टल पर मिल रहे निवेश प्रस्तावों के दृष्टिगत सेक्टर-4ए और 8ई में औद्योगिक भूखंडों के लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि खरीदने का निर्णय लिया गया।

आवासीय भूखंड आवंटियों को राहत आवासीय भूखंड आवंटियों को राहत देते हुए लीज डीड निष्पादन के बाद भवन निर्माण की निःशुल्क समयसीमा 31 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2027 कर दी गई है। किसानों के विवाद और न्यायालयों के स्थगन आदेशों के कारण कुछ आवासीय क्षेत्रों में सड़क, सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य अधूरे हैं। इसके अलावा प्राधिकरण के कॉर्पस फंड के उपयोग के लिए विनियमावली तैयार की गई है। इसमें लीज रेंट, ट्रांसफर चार्ज, रेस्टोरेशन चार्ज, एक्सटेंशन चार्ज, प्लान प्रोसेसिंग फीस, विलंब भुगतान दंड, कंप्लीशन फीस, जल एवं सीवर कनेक्शन शुल्क और मॉर्गेज अनुमति शुल्क जैसी मदें शामिल की गई हैं। सर्विस मास्टर प्लान-2041 प्रस्तुत बोर्ड बैठक में सर्विस मास्टर प्लान-2041 प्रस्तुत किया गया, जिसमें जलापूर्ति और सीवरेज मास्टर प्लान शामिल हैं। ग्राम जिकरपुर से टप्पल कट तक यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे क्षतिग्रस्त हॉलेज रोड की मरम्मत के लिए 665.64 लाख रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई। यह मार्ग जिकरपुर को अलीगढ़-पलवल राजमार्ग से जोड़ने वाला एकमात्र सीधा पहुंच मार्ग है। वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2026 और रूफटॉप सोलर प्लांट को स्वीकृति पर्यावरण संरक्षण और विमानन सुरक्षा के दृष्टिगत यीडा वेस्ट मैनेजमेंट (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) बायलॉज-2026 के ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन को स्वीकृति दी गई। इसमें एनजीटी, डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया गया है। साथ ही प्राधिकरण क्षेत्र के संस्थानों में रेस्को (RESCO) पद्धति पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसका क्रियान्वयन नेडा द्वारा अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। आगरा अर्बन सेंटर की महायोजना-2041 शासन को भेजी जाएगी आगरा अर्बन सेंटर की महायोजना-2041 के ड्राफ्ट प्रतिवेदन और भू-उपयोग मानचित्र को बोर्ड ने अनुमोदित कर शासन की स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को जारी मॉडल भवन विनियम-2026 को भी यीडा ने अंगीकृत कर लिया।