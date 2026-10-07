गांव से ग्लोबल तक का सफर... पीएम मोदी के 25 वर्षों के लोकसेवा पर बोले CM योगी- 2047 तक विकसित भारत का संकल्प

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। लखनऊ में आयोजित 'सेवा ज्योति यात्रा-विकसित भारत संकल्प सभा' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की सराहना की। उन्होंने इसे ग्रामीण भारत से लेकर वैश्विक मंच तक और जनसेवा से राष्ट्र निर्माण तक की एक अप्रतिम यात्रा करार दिया। हजरतगंज स्थित पटेल पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता से शुरू हुआ यह सफर आज भारत को दुनिया भर में नई पहचान दिला चुका है।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार शपथ लेने से लेकर देश के नेतृत्व तक का यह सफर हर नागरिक के कल्याण से जुड़ा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात की कमान संभाली थी, तब राज्य भीषण प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने राज्य को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और आज वे स्वयं वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे, तकनीक और आत्मनिर्भरता में अभूतपूर्व बदलाव अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर विश्व की शीर्ष पांच आर्थिक महाशक्तियों में शामिल हो चुका है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या कुछ हजार से बढ़कर 2.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। रेलवे के बुनियादी ढांचे में क्रांति आई है, जिसमें शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, ब्रॉड गेज रूपांतरण, फ्रेट कॉरिडोर के साथ-साथ वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें शामिल हैं।