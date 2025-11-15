मेरी खबरें
    दंगा नियंत्रण में सुधार के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, यूपी पुलिस को मिलेंगे 9.70 करोड़ के नए वज्र वाहन

    UP Police: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सौगात देते हुए दंगा नियंत्रण के लिए 9.70 करोड़ रुपये के वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके तहत संवेदनशील शहरों में वज्र वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी आपात स्थिति में पुलिस प्रभावी नियंत्रण कर सके।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 04:14:29 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 04:14:29 PM (IST)
    HighLights

    1. यूपी पुलिस को मिलेंगे नए वज्र वाहन
    2. 9.70 करोड़ से खरीदे जाएंगे वज्र वाहन
    3. संवेदनशील शहरों में बढ़ेगी सुरक्षा

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सौगात देते हुए दंगा नियंत्रण के लिए 9.70 करोड़ रुपये के वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके तहत संवेदनशील शहरों में वज्र वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी आपात स्थिति में पुलिस प्रभावी नियंत्रण कर सके।

    ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई मौकों पर प्रदेश में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के सामने कड़ी चुनौती होती है। लेकिन अब कैबिनेट ने वज्र वाहनों की खरीद के लिए 9.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करके इस चुनौती से निपटने का प्रयास किया है। बता दें कि पिछले साल भी उत्तर प्रदेश पुलिस को 41 दंगा नियंत्रण वाहनों के लिए बजट स्वीकृत किया गया था।


    कैबिनेट की तरफ से कौन-कौन से प्रस्ताव पास हुए?

    -निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

    -राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल के नीलाम किए गये 14 वाहन के बदले 14 नये वाहनों की खरीद।

