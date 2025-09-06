'मेरे मरने के बाद मम्मी को हैप्पी रखना', युवक ने इंस्टाग्राम पर डाली पोस्ट, यूपी पुलिस ने ऐसे बचा ली जान

एजेंसी, आगरा। इटावा पुलिस ने शुक्रवार को मेटा के अलर्ट पर आगरा के एक युवक की जान बचाने में सफलता हासिल की, जिसने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने की बात लिखी थी। वह आर्थिक तंगी से परेशान था और पिछले कुछ से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसके पास पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं था और इसकी वजह से उसे बार-बार घर से पैसे मांगने पड़ते थे।

युवक ने आत्महत्या करने की बात इंस्टाग्राम पर लिखी थी। उसने लिखा, 'नहीं रहूंगा आज मैं, मेरी मम्मी को संभाल लेना उनको ज्यादा दुख होगा। बाबा आज वो यह सोच रही होंगी कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैं रेल की पटरी पर बैठा हूं मरने के लिए। मेरे मरने के बाद उन्हें हैप्पी रखना, आइएम वैरी सीरियस।'

हरकत में आई मेटा कंपनी

उसके ऐसा करने के बाद मेटा कंपनी तुरंत हरकत में आई और उसने गुरुवार रात 11:33 बजे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ से इंटरनेट मीडिया सेंटर को ईमेल के जरिए मैसेज भेजा और पूरी बात बताई, जिस पर डीजीपी राजीव कृष्ण द्वारा जनपदीय पुलिस को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया। सौरभ ने जो नंबर दिया था, उससे उसकी लोकेशन पता चल गई और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और उसे बचा लिया।

पुलिस ने अच्छे से की काउंसलिंग

पुलिस जब ट्रैक पर पहुंची तो उसे ट्रैक पर एक युवक जाता दिखाई दिया। बाद में उसे अच्छे से समझाया गया। पुलिस ने बताया कि युवक आगरा का रहने वाला है और किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बाद में पुलिस ने उसकी अच्छे से काउंसिलिंग की, जिसके बाद युवक ने भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया। इस मामले में पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है।