780 किमी, 15 सेकेंड और 30 लाख के जेवरात... एमपी से वेटर बनकर आए मामा-भांजे ने की हाई-प्रोफाइल चोरी

डिजिटल डेस्क, मुरादाबाद। राजगढ़ (मध्य प्रदेश) से करीब 780 किलोमीटर दूर मुरादाबाद आकर मामा-भांजे ने सगाई समारोह में महज 15 सेकेंड में करीब 30 लाख रुपये की नकदी और जेवरात से भरा बैग पार कर दिया। वारदात के लिए नाबालिग भांजे को वेटर की ड्रेस पहनाकर भेजा गया था। पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार कर चोरी की पूरी नकदी और जेवरात बरामद कर लिए हैं। उसका मामा बाबी अभी फरार है। दोनों बाइक से मुरादाबाद आए थे और वारदात के बाद वापस लौट गए थे।

वेटर की ड्रेस में आए किशोर ने 15 सेकेंड में पार किया बैग सिविल लाइंस के रामगंगा विहार निवासी रेलवे के अकाउंट विभाग में कार्यरत अश्विनी सेठी के बेटे ऋषित सेठी की 22 सितंबर को दिल्ली रोड स्थित ड्राइव इन 24 होटल में सगाई थी। रात करीब 10 बजे अश्विनी की पत्नी फोटो खिंचवा रही थीं। उन्होंने बैग कुछ देर पीछे रखा। इसी दौरान किशोर ने मौका देखकर बैग उठा लिया। इसमें करीब 30 लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण थे।