नशे में अर्द्धनग्न अवस्था में कब्र में जाकर सो गया युवक, लोगों ने समझा मुर्दा, जब उठा तो मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुक्रवार रात एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जहां एक नशेड़ी युवक खुदी पड़ी एक पुरानी धंसी हुई कब्र में अर्द्धनग्न अवस्था में जाकर सो गया। मामला शेरकोट क्षेत्र के गांव तैय्यब सराय का है। इसके बारे में लोगों को तब पता चला, जब रात लगभग दस बजे एक नवजात बच्चे को दफनाने कुछ लोग पहुंचे। पहले तो सभी ने उसे शव समझ लिया। कब्रिस्तान में शव मिलने की सूचना फैलते ही हड़कंप मच गया।

मानसिक रूप से कमजोर है युवक इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी, जहां युवक जीवित मिला। पुलिस ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की। हालांकि वह ज्यादा नशे में था। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि वह युवक मानसिक रूप से कमजोर है और आए दिन आसपास के क्षेत्र में ही घूमता रहता है। पुलिस ने आगे बताया कि युवक शेरकोट का निवासी है, लेकिन उसका नाम व घर का पता की जानकारी नहीं मिल सकी है।