नशे में अर्द्धनग्न अवस्था में कब्र में जाकर सो गया युवक, लोगों ने समझा मुर्दा, जब उठा तो मचा हड़कंप

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 06:27:29 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 06:27:29 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुक्रवार रात एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जहां एक नशेड़ी युवक खुदी पड़ी एक पुरानी धंसी हुई कब्र में अर्द्धनग्न अवस्था में जाकर सो गया। मामला शेरकोट क्षेत्र के गांव तैय्यब सराय का है। इसके बारे में लोगों को तब पता चला, जब रात लगभग दस बजे एक नवजात बच्चे को दफनाने कुछ लोग पहुंचे। पहले तो सभी ने उसे शव समझ लिया। कब्रिस्तान में शव मिलने की सूचना फैलते ही हड़कंप मच गया।

    मानसिक रूप से कमजोर है युवक

    इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी, जहां युवक जीवित मिला। पुलिस ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की। हालांकि वह ज्यादा नशे में था। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि वह युवक मानसिक रूप से कमजोर है और आए दिन आसपास के क्षेत्र में ही घूमता रहता है। पुलिस ने आगे बताया कि युवक शेरकोट का निवासी है, लेकिन उसका नाम व घर का पता की जानकारी नहीं मिल सकी है।


    युवक की हत्या कर शव कब्रिस्तान के पास फेंका

    कब्रिस्तान से जुड़ा मामला कुछ समय पहले मुरादाबाद जिले में भी देखने को मिला था, जहां कुछ युवकों ने अपने दोस्त की हत्या कर शव कब्रिस्तान के पास फेंक दिया था। युवक के सिर पर धारदार हथियार के गहरे घाव थे और शरीर खून से लथपथ था।

    युवक के घरवाले रात भर बेटे की तलाश करते रहे, फोन मिलाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस मामले में बड़ी बात यह थी कि दम तोड़ने से पहले युवक ने खुद पुलिस को फोन कर मारपीट की जानकारी दी थी, मगर मदद पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी।

